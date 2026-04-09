El Real Madrid recibe al Girona tratando de rescatar sus opciones en LaLiga antes del intento de remontada en Múnich

Con el Allianz Arena ya en el horizonte, el Real Madrid afronta un duelo decisivo en LaLiga ante el revitalizado Girona de Míchel. El conjunto blanco buscará evitar un nuevo tropiezo que podría apartarle de forma definitiva de la pelea por el título, además de ganar confianza de cara al intento de remontada frente al Bayern de Múnich.

El Girona visitará el Santiago Bernabéu como un adversario incómodo, reforzado tras sus recientes victorias ante Athletic (3-0) y Villarreal (1-0), dos triunfos que le han permitido asentarse cerca de la permanencia. El equipo catalán quiere dar otro paso casi definitivo hacia la salvación y alcanzar los 40 puntos.

Ese será el rival con el que se topará el Real Madrid, obligado a reaccionar tras sus dos últimas derrotas. La más dolorosa llegó en Son Moix frente al Mallorca (2-1), un revés que dejó al equipo de Álvaro Arbeloa prácticamente sin margen en la lucha por la Liga. Los blancos están a siete puntos del Barcelona, líder del campeonato, y ya no pueden permitirse más errores.

Vuelve Bellingham al once

Arbeloa confía plenamente en la solidez y el compromiso de su plantilla, a la que exige máxima concentración pese a la cercanía del decisivo choque europeo ante el Bayern. En el vestuario madridista se habla de remontada tras el 1-2 encajado en el Bernabéu, pero todo pasa primero por superar al Girona, seguir aferrado a la Liga y viajar a Alemania con mejores sensaciones.

El técnico apostará por un once competitivo, aunque sin perder de vista la cita del Allianz Arena. Allí necesitará a sus hombres más importantes, y dos de ellos, Eder Militao y Jude Bellingham, ya recuperados de sus lesiones, necesitan sumar minutos y ritmo de competición.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF laments during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 07/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid C.F. v Bayern Munich - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por ello, ambos apuntan a la titularidad frente al Girona. Ya tuvieron participación ante Mallorca y Bayern, y todo indica que están preparados para regresar al once inicial. En el caso de Militao, su entrada podría dar descanso a Rüdiger pensando en la vuelta de la Champions.

Bellingham, por su parte, regresaría al centro del campo junto a Eduardo Camavinga, cuya presencia también ha sido confirmada por Arbeloa. Ambos formarían en la medular con Valverde y Tchouaméni, mientras que Thiago Pitarch y Arda Güler volverían a esperar su oportunidad desde el banquillo.

El Girona mira a Europa

En defensa, Dani Carvajal y Fran García pelearán por un puesto con Carreras y Trent Alexander-Arnold. En ataque, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior liderarán a un Real Madrid que encara uno de los compromisos más exigentes del curso. Para este partido seguirán fuera por lesión Courtois y Rodrygo, mientras que Mendy reaparecerá previsiblemente con algunos minutos.

El Girona, duodécimo en la clasificación, se encuentra a cuatro puntos de la séptima plaza y ocho por encima del descenso. El equipo de Míchel quiere dar la sorpresa en el Bernabéu para acercarse definitivamente a la permanencia y seguir soñando con Europa, en un encuentro en el que tiene poco que perder y mucho que ganar.

Los jugadores del Girona celebran un gol. / Marc Martí

Después de firmar una de sus actuaciones más sólidas del curso ante el Villarreal (1-0), sustentada en un gran despliegue defensivo que neutralizó al tercer clasificado, el conjunto catalán llega a Madrid reforzado anímicamente e incluso con cierto optimismo.

La empresa no será sencilla, pero la afición de Montilivi confía en la buena imagen ofrecida por su equipo ante rivales de la zona alta. También juega a su favor que el Real Madrid tiene parte de su atención puesta en la visita del próximo miércoles al Allianz Arena, donde se jugará frente al Bayern el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

En la primera vuelta, el Girona ya fue capaz de arrancar un empate (1-1). Si logra vencer en el Bernabéu, se colocaría provisionalmente a un solo punto del séptimo y del octavo clasificado, además de ampliar a once su ventaja sobre el Elche, primer equipo en descenso, que esta jornada recibe al Valencia.

Adiós al descenso

Para alejarse definitivamente de la zona roja y lanzarse a la pelea por Europa, el conjunto de Míchel necesita encontrar una regularidad que le ha faltado durante buena parte del curso, marcado por altibajos constantes y actuaciones discretas tras resultados brillantes.

En el capítulo de bajas, el delantero Vladyslav Vanat, máximo goleador del equipo con diez tantos, ha dicho adiós a la temporada por una lesión tendinosa en el isquiotibial izquierdo sufrida ante el Villarreal.

Su relevo podría ser Abel Ruiz, que está ante la posibilidad de firmar su primera titularidad liguera en once meses. El delantero no ha logrado continuidad entre problemas físicos y un rendimiento irregular, lo que le ha convertido en uno de los jugadores más cuestionados por la afición, aunque el pasado lunes abandonó el campo entre aplausos.

Noticias relacionadas

También Daley Blind terminó lesionado y mantiene molestias, por lo que es duda para el partido. Míchel reconoció en la previa que “no está descartado, pero es difícil que llegue”, mientras que el también defensa Alejandro Francés podría volver al once inicial.