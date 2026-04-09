"Trenes abarrotados y tensión entre la gente": las quejas de usuarios de Metro por las consecuencias del cierre parcial de la línea 10

Desde el pasado 28 de marzo y hasta finales de año, la Línea 10 de Metro está parcialmente interrumpida con motivo de las obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu. Y pese a las alternativas planteadas por la Comunidad de Madrid, los usuarios están reportando problemas en su día a día.

"Frecuencias de 6-7 minutos con andenes llenos en Estrecho. Trenes abarrotados en la línea 1 por culpa del cierre parcial de la línea 10. Tensión entre la gente por no poder entrar después de perder más de un tren, pero... "Disculpen las molestias", se queja un usuario de Twitter, que adjuntaba varias instantáneas y vídeos del momento.

"Mi trayecto laboral de todos los días era: 1) Guagua de Fuencarral a Plaza Castilla 2) Metro (línea 10) desde Plaza Castilla a Alonso Martínez. Total, 40 minutos. Ahora, tengo que coger guagua en Plaza Castilla a Nuevos Ministerios y allí metro. Más de 1 hora. Y como yo, tantos y tantas", decía otro.

Servicio sustitutivo de autobuses

Ante esta suspensión, que afecta al tramo entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid a puesto a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo de autobuses y varias alternativas de transporte público.

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Con el objetivo de minimizar las molestias causadas a los usuarios habituales de la Línea 10 de Metro, el consorcio podrá en marcha un servicio especial sustitutivo de autobuses urbanos EMT, que no supondrán un coste adicional para los viajeros de Metro. Así, la nueva línea S10, con hasta 15 autobuses en hora punta, cubrirá la conexión entre las estaciones de Plaza Castilla, Cuzco, Santiago Bernabéu y Nuevos Ministerios. Los autocares contarán con paradas en el entorno inmediato de las estaciones (disponibles para su consulta) y frecuencias similares al servicio suburbano.