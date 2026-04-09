INDUSTRIA
La producción industrial baja un 1,6 % en febrero en Madrid en su variación anual
El Instituto Nacional de Estadística revela que la producción industrial en la Comunidad de Madrid cayó un 1,6 % en febrero, aunque subió un 9,1 % respecto al mes anterior.
El índice de producción industrial (IPI) ha caído en febrero un 1,6 % en la Comunidad de Madrid, respecto al mismo mes del año anterior, según ha revelado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Comunidad de Madrid ha registrado un aumento del 9,1 % en el índice de producción industrial en febrero, respecto al mes anterior, y una caída del 4,1 % si se analiza la media de lo que va de año.
Bajada a nivel nacional
A nivel nacional, el índice de producción industrial cayó en febrero un 1,3 % interanual, lo que supone un descenso 1,8 puntos menor al registrado en enero, tras recuperarse la producción de bienes de consumo no duradero y moderarse la caída de los bienes de consumo duradero y los bienes de equipo.
De acuerdo con los datos publicados por el INE, la producción de bienes de consumo no duradero creció un 0,6 % anual, mientras que la de bienes de consumo no duradero cayó un 6,4 %, cuando un mes antes la caída era a un ritmo del 14,5 %.
La producción industrial cayó en diez comunidades autónomas por encima de la media, con descensos notables en la Rioja (11,2 %), Asturias (10,7 %), Extremadura (9,1 %) y Navarra (8,3 %).
Tres comunidades se mantuvieron en positivo, con incrementos del 12,9 % en Castilla y León, 3,7 % en Cantabria y 1,7 % en Aragón.
El IPI corregido de efectos estacionales y de calendario cayó en febrero un 1,1 %, 0,9 puntos más que en enero.
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