Pedro De Silva presenta sus memorias en Madrid y aboga por el "federalismo real"

Pedro de Silva, expresidente del Principado de Asturias con el PSOE (1983-1991), llenó este miércoles el salón de actos del Centro Asturiano de Madrid para la presentación de "Lo que queda a la espalda", las memorias dialogadas del exjefe del Ejecutivo con el periodista César Iglesias.

De Silva, acompañado por Bernardo Fernández, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial y exvicepresidente del Principado; Gustavo Suárez Pertierra, exministro de Educación; Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, y Pilar Riesgo, secretaria general, dio a conocer detalles sobre esta publicación, que repasa su trayectoria vital y profesional. "Vivo de la literatura, como de la abogacía, y cargo con mi biografía", destacó el expresidente, articulista de LA NUEVA ESPAÑA.

De Silva, ante un centenar de personas, entre las que había reconocidos asturianos residentes en Madrid, abogó en la presentación por el "federalismo verdadero", que, según dijo, es aquel que deja "la soberanía en un segundo plano".

Sin citarlo directamente, habló de las diferencias que tuvo con el Gobierno central de Felipe González, de su mismo partido, con el que acabó muy distanciado. "Los pactos deben ser cumplidos. Tenía un pacto autonómico que se formalizó en un Estatuto de Autonomía y dicho pacto no se cumplió por quienes tenían la obligación de cumplirlo. Yo no pude hacerlo con los asturianos", aseguró, en relación con la ampliación de competencias que De Silva reclamaba para la región y que llegó a reprochar al propio Felipe González en una misiva.

El expresidente también dejó fogonazos sobre cómo ve la actualidad. Habló, por ejemplo, de la tendencia de la sociedad a vivir conectada a las pantallas, que, según él, "tiene la fragilidad de un decorado de televisión y tiene que ver con un populismo a tiempo real".

De Silva, sincero, admitió que una de las razones primigenias de este libro fue el "ego, para que no se olviden de uno", ya que, según dijo, "unas memorias remiten al ego de una persona".

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A la presentación del libro acudieron cuatro exministros. Además de Suárez Pertierra, también estuvieron Javier Solana, exsecretario general de la OTAN; Matilde Fernández y María Luisa Carcedo. A su vez, acudieron María Isabel Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, y Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación, entre otros rostros conocidos.