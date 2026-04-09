La ópera que lleva 102 años sin sonar en el Teatro Real: la intrahistoria de 'La novia vendida', la obra checa por excelencia

Regresa La novia vendida. La pieza más célebre de Bedřich Smetana volverá a reivindicarse en el Teatro Real como una de las obras fundamentales de la ópera nacional checa. Lo hará a partir del 14 de abril, 102 años después de su primera y única presentación en el coliseo madrileño. La producción, firmada por Laurent Pelly, es una coproducción internacional con la Opéra National de Lyon, la Oper Köln y el Théâtre Royal de La Monnaie, y además podrá verse en retransmisión en directo para todo el mundo el 23 de abril.

Compuesta en un contexto de afirmación cultural y política en la Europa central del siglo XIX, La novia vendida ocupa un lugar central en la historia musical checa. La obra se estrenó en 1866 en forma de opereta y fue revisada posteriormente por Smetana hasta alcanzar, en 1870, la versión definitiva, ya sin partes habladas. De las siete óperas escritas por el compositor, esta es la que alcanzó mayor popularidad y la que mejor encarna su aspiración de construir un lenguaje lírico ligado a la identidad, la lengua y las tradiciones de Bohemia.

'La novia vendida' se presentó en el Teatro Real el 6 de marzo de 1924. / JAVIER DEL REAL

La defensa de una ópera nacional checa fue una de las grandes obsesiones de Smetana, cuya trayectoria estuvo marcada tanto por el compromiso artístico como por una biografía atravesada por la adversidad. A su trabajo como compositor, profesor, director de teatro y activista cultural se sumaron importantes tragedias personales, entre ellas la muerte temprana de su primera esposa y de varias de sus hijas, así como la sordera total que padeció en sus últimos años a consecuencia de la sífilis. Aun así, continuó componiendo algunas de sus obras más relevantes sin poder escucharlas.

La obra se estrenó en 1866 en forma de opereta y fue revisada posteriormente por Smetana. / JAVIER DEL REAL

El libreto, escrito por Karel Sabina, desarrolla una comedia de enredo que exalta el folclore, las danzas y el mundo rural bohemio, al tiempo que reivindica la libertad personal frente a las imposiciones sociales. La historia gira en torno a Mařenka, cuyo matrimonio con Vašek es promovido por el casamentero Kekal. Sin embargo, Mařenka ama a Jeník, un muchacho que oculta un origen decisivo para el desenlace. La aparente traición de este, que acepta vender a su novia en un contrato, desencadena el conflicto y el escándalo, hasta que la revelación final transforma el engaño en astucia.

Color local

Uno de los grandes logros de La novia vendida reside en el equilibrio entre comedia, construcción dramática y color local. Smetana integra con naturalidad arias, dúos y conjuntos en una acción que fluye con agilidad y que concede un papel esencial a las danzas, como la polka, el furiant o la skočná. El coro, además, actúa como representación de la comunidad campesina y refuerza el carácter colectivo de una obra que convierte la vida popular en materia central del drama.

En esta nueva producción, Laurent Pelly se aparta del costumbrismo habitual con el que a menudo se ha presentado la obra y sitúa la acción en el universo imaginario de la protagonista. Con escenografía de Caroline Ginet, su propuesta visual remite al lenguaje de los dibujos animados checos de las décadas de 1940 a 1960, en sintonía con el tono humorístico, ingenuo y dinámico de la partitura. Será la séptima producción que el director de escena francés firma para el Teatro Real, tras La hija del regimiento (2014), Hansel y Gretel (2015), El gallo de oro (2017), Falstaff (2019), El turco en Italia (2023) y Los maestros cantores de Núremberg (2024).

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'La novia vendida' estará en el Teatro Real a partir del 14 de abril. / JAVIER DEL REAL

La relación de La novia vendida con los escenarios madrileños ha sido hasta ahora escasa. La obra se presentó en el Teatro Real el 6 de marzo de 1924, interpretada por una compañía checa de gira por España, y regresó a Madrid en 1973 con dos funciones en el Teatro de la Zarzuela. Su vuelta al Real no solo recupera una comedia romántica de gran encanto teatral, sino también una obra decisiva en la historia de la lírica europea, que el teatro reivindica ahora como una pieza maestra del repertorio.