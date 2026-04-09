Es oficial, una gran 'autopista para animales' llegará a Madrid: sin asfalto, sobre una carretera, y con un suelo vivo

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la construcción de la conocida como "autopista verde", un nuevo paso elevado para fauna que, cubierto con tierra y plantas autóctonas, conectará los dos extremos de la carretera M-607 para facilitar el movimiento de especies como jabalíes, corzos o gamos entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.

El pasado 2024 y con motivo de las obras de ampliación y la incorporación de un tercer carril a esta carretera, la autoridad medioambiental exigió como condición para su aprobación la construcción de este corredor ecológico elevado. Y es que, esta carretera, entre las dos localidades del norte de Madrid, atraviesa una zona de alto valor natural, lo que se traduce en un riesgo constante de atropellos de fauna silvestre.

Las obras del tercer carril de la M-607 comenzaron el miércoles 23 de abril de 2025 y continuarán a lo largo de este 2026 / Ayuntamiento de Colmenar Viejo

El nuevo ecoducto carecerá de asfalto

Situado a la altura del punto kilométrico 0,4 en sentido Madrid y 7,04 en sentido Colmenar, se espera que este paso se apoye sobre cuatro falsos túneles de hormigón. Sin embargo, este puente de 137 metros de longitud y 56 metros de anchura, no será un paso convencional, ya que su tablero no se asfaltará. En su lugar, se verterán dos metros de tierra vegetal que crearán un suelo vivo. Así, el nuevo ecoducto estará cubierto de tierra y plantas autóctonas como encinas, retamas, romero o matorral mediterráneo conectando un territorio que en su día la autovía partió en dos.

Los atropellos de jabalíes son comunes en Madrid donde se ha implantado un programa de control poblacional / Diario del Ayuntamiento de Madrid

El objetivo del puente verde es coser el territorio que, en su día, la autovía partió en dos y ofrecer un paso seguro que los animales reconozcan como parte de su ruta natural, casi, como una colina más. Por ello, desde la Comunidad de Madrid se ha incluido en el proyecto una naturalización detallada paso a paso en la que se ha previsto la presencia de encinas a ambos lados del ecoducto para ocultar el tráfico a la vista de los animales evitando ruidos y deslumbramientos. Además, un gran vallado de madera de dos metros de altura guiará a la fauna hacia el puente impidiendo que se acerque o precipite por el borde de la calzada.

Así, la idea es que esta "autopista para animales" se convierta en el corredor de preferencia para los movimientos de jabalíes, corzos y gamos que abundan en la zona, reduciendo tanto el número de atropellos de fauna, como el número de accidentes automovilísticos. Pese a que aún se desconoce la fecha exacta para el inicio de su construcción, la Comunidad de Madrid ya lo sitúa dentro del calendario global de las obras del tercer carril.