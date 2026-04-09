NEGOCIOS
La oferta de locales para tiendas en zonas 'prime' fue nula en 2025 en Madrid y Barcelona
La escasez de locales comerciales 'prime' en Madrid y Barcelona en 2025, tras los incrementos del año anterior, obliga a las marcas a adoptar estrategias más selectivas, según un informe de Cushman & Wakefield
El nivel de disponibilidad de locales comerciales en los ejes principales o 'prime' en Madrid y Barcelona fue inexistente en 2025 en comparación con un año antes, frente a los incrementos, del 5 y el 2%, que se produjeron en 2024, respectivamente, según un informe de Cushman & Wakefield.
Esta escasez de espacios, añade el estudio, "continúa condicionando" la actividad y "obligando" a las marcas a adoptar estrategias "más selectivas", centradas en reposicionamientos, ampliaciones o relocalizaciones.
Además y según los analistas, esta falta de oferta "ha contribuido a mantener una fuerte presión" sobre las rentas 'prime', con incrementos del 6 % en calles como Serrano (Madrid) y Paseo de Gracia (Barcelona), y del 4% en Ortega y Gasset (Madrid) durante el año pasado, en línea con los principales mercados europeos.
"Evolución positiva"
No obstante, el mercado del lujo mostró dinamismo, respaldado, asegura la fuente, por la "evolución positiva" de la demanda, con unas ventas del comercio de lujo que alcanzaron los 7.200 millones de euros en 2025, un 2,4 % más que el año anterior.
El segmento de joyería y relojería lideró la demanda, con el 75 % de las nuevas aperturas, y consolida el posicionamiento de España como un mercado estratégico para las marcas de lujo.
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