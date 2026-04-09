MUSEO DEL PRADO
El Museo del Prado, nominado a los Premios Webby 2026: así puedes votarlo en los Oscar de Internet
La pinacoteca madrileña es una de las cinco instituciones seleccionadas para obtener el galardón que se entregará el día 21 de abril en Nueva York
El Museo del Prado ha entrado en la lista de nominados de los Premios Webby, conocidos como los 'Oscar de Internet' por distinguir a las iniciativas con mayor impacto en redes y entorno digital. La institución madrileña figura entre las cinco candidatas al galardón, cuya entrega tendrá lugar el 21 de abril en Nueva York.
Para el museo, la nominación supone "un reconocimiento que pone el acento no solo en el alcance, sino en la forma de compartir el arte y el conocimiento con una comunidad cada vez más amplia". La nominación valora una presencia diaria y constante en plataformas como Instagram y TikTok, capaz de acercar las colecciones del Museo "sin perder su rigor ni su sentido histórico".
También reconoce, según la institución, "un modo de entender la comunicación cultural abierto y comprometido con la realidad social, reflejado en iniciativas desarrolladas en municipios afectados por la Dana o en territorios como la comarca de Belchite, marcada por la despoblación". A este diálogo se han sumado voces y miradas de distintos ámbitos culturales -desde Bill Murray hasta Natalia Lafourcade- junto a momentos especialmente significativos, como la participación del Rey Felipe VI en el directo número mil de Instagram.
¿Cómo puedo votar?
La votación popular permanece abierta y ofrece al público la oportunidad de respaldar una forma de comunicar el arte basada en la cercanía, la calidad y la conversación compartida. La votación puede realizar hasta el día 16 de abril a través de este enlace.
El Prado de Noche vuelve con una nueva edición
Además, el Museo Nacional del Prado, en colaboración con Samsung y Radio 3, continúa con sus iniciativas nocturnas y gratuitas 'El Prado de Noche'. A partir de ahora, el primer sábado del mes el museo abrirá sus puertas de 20:30 a 23:30 horas.
En esta ocasión, la experiencia incluye la planta baja del edificio Villanueva, permitiendo la visita, antes de su próxima clausura, de una de sus exposiciones temporales. A esta muestra temporal se suma además la apertura del recorrido de las salas que abarcan desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX.
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