Móstoles-El Soto contará con una nueva base de mantenimiento para trenes de la línea C-5 de Cercanías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a la licitación, a través de Renfe, de la construcción de una base de mantenimiento en Móstoles-El Soto para trenes de la línea C5 de Cercanías Madrid, una de las más utilizadas de esta red ferroviaria. En concreto, la licitación, a través de Renfe, tiene un presupuesto de 42,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Esta actuación se engloba dentro del plan de renovación y modernización total de la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes).

Dará servicio a los nuevos trenes Stadler de gran capacidad que se irán incorporando progresivamente a lo largo de este año y que exigen infraestructuras adaptadas a sus características técnicas. Se trata de trenes de la serie 453, con una capacidad superior a los 500 viajeros, accesibilidad total y espacios mejorados para bicicletas. Además, permitirá ampliar la capacidad de estacionamiento y mantenimiento, así como mejorar los tiempos de intervención sobre los trenes y la disponibilidad del material.

La base contará con tres vías interiores de mantenimiento de 200 metros de longitud y un edificio anexo para oficinas y servicios auxiliares, ha explicado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado. En el exterior, dispondrá de tres vías con andenes técnicos, además de una vía de lavado y otra equipada con torno.

Línea de Renfe C-5 en su parada en la Estación de Atocha en Madrid / EFE

Esta actuación forma parte del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, con el que Renfe está renovando sus instalaciones industriales en toda España para adaptarlas a las nuevas necesidades de servicio ferroviario, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros. El programa incluye la construcción de nuevos talleres y la modernización de los existentes, con el objetivo de adaptar el sistema de mantenimiento ante la renovación integral de la flota de trenes destinada a Servicios Públicos (OSP). En paralelo, la compañía está implantando un nuevo modelo de mantenimiento apoyado en la tecnología con el objetivo de anticipar incidencias, optimizar los procesos y reducir los tiempos de paso por taller.

La C-5 del núcleo de Cercanías de Madrid es actualmente una de las líneas ferroviarias más utilizadas de toda España, con una demanda que alcanza los 72 millones de viajeros al año, es decir casi cuatro de cada diez accesos de la red. El Ministerio está llevando a cabo la transformación de la C-5 con un plan de actuación dotado con 1.350 millones de euros. Esta hoja de ruta contempla 28 proyectos que permitirán aumentar la capacidad de la línea en un 60%, así como mejorar la accesibilidad de estaciones y trenes, y su adaptabilidad operativa. La financiación se divide en dos grandes bloques: una partida de 650 millones gestionada por Adif para infraestructuras y otra de 700 millones a cargo de Renfe.