Madrid, principal ciudad de España y quinta de Europa en el uso de ropa reutilizada

Madrid es la ciudad con más tiendas de ropa de segunda mano de España y una de las cinco capitales europeas con mayor oferta, según un estudio que contabiliza hasta 861 tiendas físicas en 250 municipios de más de 20.000 habitantes.

El 'Informe de tiendas de ropas de segunda mano en España. Datos de 2025' de Humana Fundación Pueblo para Pueblo certifica que Madrid (98 tiendas) y Barcelona (91) son "las locomotoras del sector", seguidas de Valencia (45), Palma de Mallorca (31), Zaragoza (29), Sevilla (25) y Málaga (21).

Por CCAA, Cataluña dispone de mayor oferta de puntos de venta (181), por delante de Andalucía (139), la Comunidad de Madrid (126), la Comunidad Valenciana (86) y el País Vasco (56).

734 tiendas

El primer informe de este tipo, con datos de 2024, contabilizó 734 tiendas físicas si bien "no podemos comparar las cifras de un año a otro, ya que en el documento más reciente hemos ampliado notablemente la muestra de municipios analizados" -173 en el primer caso y 250 en el segundo- explica en un comunicado el director de proyectos y relaciones institucionales de Humana, Rafael Mas.

Casi la mitad de la oferta existente en España está en manos de siete entidades sin ánimo de lucro: Moda re- (186 tiendas), Aeress (68), Humana (57 tiendas, aunque es el primer operador por número de clientes), Madre Coraje (31), Cudeca (24), Piel de Mariposa (11) y Proyecto Lázaro (8).

Una trabajadora de Humana en la planta de clasificación en Leganés. / HUMANA

La oferta se completa con las grandes marcas de moda como Zara o H&M que también han empezado a desarrollar líneas de segunda mano complementarias a su línea principal de negocio, así como plataformas de venta por internet como Vinted o Micolet, mercados urbanos como el Rastro de Madrid o Encants de Barcelona y mercadillos y eventos temporales.

Por barrios

El estudio precisa los barrios donde se concentra la oferta de moda de segunda mano: el centro, Malasaña y La Latina en el caso de Madrid y el Raval y Gràcia en Barcelona, como principales ciudades.

En Valencia, la mayoría de espacios de venta físicos se concentra en las áreas de Ruzaba y El Carmen; en Palma de Mallorca, en Santa Catalina y el casco antiguo; en Zaragoza, en el casco histórico; en Sevilla, en el eje formado por la calle Feria y la zona de la Alameda de Hércules y en Málaga, en el centro histórico y el barrio de Lagunillas.

Una tienda de Humana en Madrid. / HUMANA

El sector tiene más fuerza en los núcleos con mayor población "no sólo porque viven más personas sino también porque son ciudades donde se han superado antes los prejuicios que tradicionalmente han acompañado a esta actividad", ha añadido Mas, que se felicita porque las grandes urbes españoles ya "se tutean con el resto de Europa".

En Europa

A nivel europeo, Reino Unido es el país con mayor número de tiendas de moda reutilizada (10.132) y Londres, su capital, la ciudad que concentra más puntos de venta (872).

El East End londinense es la zona con más tiendas por metro cuadrado, seguida por las de Nothing Hill y Camden Town.

La segunda capital europea con más tiendas de segunda mano es París (226), seguida de Roma (150) y Berlín (106) y, entre Madrid y Barcelona, se sitúa Viena (95).

Perfil

Respecto al perfil de los clientes, el informe lo describe en cinco puntos, el primero de los cuales es el de personas con un alto grado de fidelización, interesadas en la moda sostenible y concienciadas ambientalmente.

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El resto de los puntos incluye a clientes que aprecian el valor añadido del fin social de la ropa usada, que se mueven por motivaciones económicas, que buscan prendas exclusivas y conectan con la moda desde una dimensión emocional y que buscan artículos "vintage".