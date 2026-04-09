Madrid se prepara la Fiesta de la Resurrección: estos serán los cortes de tráfico y las calles afectadas

La IV Fiesta de la Resurrección, evento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), tendrá lugar este sábado 11 de abril en la Plaza de Cibeles y espera reunir 65.000 personas, aunque la cifra podría superar esa previsión, en comparación con los 80.000 asistentes de la edición anterior.

Así lo ha informado este jueves la vicealcaldesa Inma Sanz en la Junta de Gobierno y ha detallado que se ha planificado el cierre total al tráfico entre las 15:30 y las 22:30 horas en las principales vías que rodean la plaza, incluyendo Plaza de Cibeles, Recoletos, Paseo del Prado entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, Calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, la Plaza de Cibeles con calle Cedaceros, y Gran Vía entre Alcalá y Hortaleza.

Con anterioridad, desde las 11:00 horas, se registrarán cortes parciales en algunos carriles de la Plaza de Cibeles para preparar el espacio.

Casi 200 policías

El dispositivo para garantizar la seguridad de los asistentes contará con 170 policías municipales, agentes de movilidad y un puesto sanitario avanzado de Protección Civil.

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Sanz ha destacado que la Fiesta de la Resurrección se ha consolidado como una cita "para quedarse" en el calendario cultural y religioso de Madrid y confía en que se desarrollará con normalidad, como en años anteriores, sin incidentes relevantes.

La apertura de puertas de este evento será a las 17:00 horas y su comienzo está previsto a las 18:30 y contará con actuaciones musicales de Boney M, con Liz Mitchell, los Gipsy Kings, con André Reyes, y Hakuna Group Music.

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Además, se interpretará en directo la canción 'Gólgota', de Ángel Catela, ganador del concurso 'Música y Fe', iniciativa de la ACdP para apoyar jóvenes talentos cuya música está inspirada en valores cristianos