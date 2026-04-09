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Es oficial, llega la playa a Madrid a solo 15 minutos del centro: una laguna de 23.000 metros cuadrados y 20 tipos de olas

En Madrid, esta nueva instalación incluirá 3.000 metros cuadrados de zonas de ocio y restaurantes, además de una escuela de surf, buscando consolidar la capital como destino deportivo

Así será la playa de Madrid a tan solo 15 minutos del centro.

Así será la playa de Madrid a tan solo 15 minutos del centro.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Uno de los proyectos más esperados de la ciudad de Madrid avanza y oficializa su fecha de apertura: el proyecto Gemswell Surf Madrid tiene prevista su inauguración para la primavera del año 2027. Junto al estadio de fútbol Riyadh Air Metropolitano se instalará la playa artificial con olas más grande de Europa, un complejo que espera recibir a más de medio millón de visitantes anuales y que estará a tan solo 15 minutos.

El proyecto será el corazón de la futura Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, un nuevo centro de deporte y ocio, donde el agua, la arena de playa y las tablas de surf formarán parte del paisaje del noroeste de la capital. Allí se espera que se formen los futuros talentos olímpicos de cara a las citas de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Así será la mayor laguna de surf Europa.

Así será la mayor laguna de surf Europa. / Gemswell Surf Madrid

Surfear en plena capital

El centro contará con una gran laguna artificial de unos 23.000 metros cuadrados, unas dimensiones que corresponden a dos hectáreas y 181 metros de ancho. Además, contará con la tecnología de olas Wavegarden Cove, un sistema que permitirá generar más de 20 tipos de olas diferentes, con varios niveles de dificultad y olas de hasta dos metros gracias a una inversión superior a los 60 millones por parte de la sociedad que integra al Atlético de Madrid junto a la alianza entre Stoneweg y Teras Capital.

El espacio no será solo deportivo, sino que contará con lugares de ocio y gastronomía, donde se espera generar entre 100 y 120 puestos de trabajo directos. La actividad estará organizada por distintos niveles y zonas para evitar interferencias entre quienes se están iniciando y quienes buscan lograr una técnica más profesional. Eso sí, la capacidad máxima será de 120 personas por sesión cada 60 minutos.

La laguna se dividirá en dos áreas: la Zona 'Bahía', la más tranquila y planificada para quienes se suban por primera vez a la tabla, y la Zona 'Reef', con olas más potentes y rampas diseñadas para surfistas experimentados que quieren practicar sus maniobras sin salir de Madrid. Además, la temperatura del agua estará controlada para poder surfear todo el año.

Así será el complejo deportivo

Gemswell Surf Madrid no será una simple laguna, sino que tendrá también 3.000 metros cuadrados de bares de playa, restaurantes, tiendas especializadas y terrazas en los que completar la experiencia. Todo ello dentro de la Ciudad del Deporte, en la que habrá una escuela de surf y piscinas adicionales para disciplinas como el vóley o cuerdas de equilibrio.

El gran recinto tendrá una capacidad para 3.000 personas y 480 plazas de aparcamiento. Este proyecto busca democratizar el acceso al surf y busca captar parte de un mercado global que estima mover 5.400 millones de euros en el año 2030. El embajador de la instalación será Andy Criere, el primer surfista masculino español en lograr el pase Olímpico.

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Así se espera que en la ciudad de Madrid se instale Gemswell Surf Madrid como una "fábrica" de futuros campeones olímpicos, donde se podrá disfrutar de olas a kilómetros del mar, consolidando a la capital como un destino de referencia para el turismo familiar y deportivo.

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