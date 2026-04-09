Madrid pagará más por encender la Navidad: el alumbrado sube 900.000 euros por el alza de la energía

La Navidad de este año en Madrid será más cara que la del pasado. Al menos, en lo que a las luces se refiere. El Ayuntamiento ha aprobado el nuevo acuerdo marco para instalar, conservar y desmontar el alumbrado navideño de la ciudad, con un valor estimado de 7 millones de euros. Se trata 900.000 euros más que el año pasado, casi un 15% más, que el Consistorio atribuye, entre otras razones, por el aumento de los costes de la energía.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, la vicelalcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha apuntado al alza de los costes de la mano de obra, los materiales de fabricación, los carburantes y la energía como los principales factores que obligan a elevar la inversión. Aunque no son los únicos, también para "dar respuesta a algunas demandas de incorporar luces en algunos otros puntos de la ciudad de de Madrid", especialmente en el "perímetro" de la M30.

El nuevo contrato tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga por otros 12, y se dividirá en dos lotes: uno para el interior de la autovía de circunvalación y determinados elementos del exterior, y otro para cadenetas y cerezos luminosos fuera de esa vía. El servicio incluirá el montaje, desmontaje, encendido y apagado diario mediante telecontrol, así como el mantenimiento de toda la instalación.

Pese al aumento del coste, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un alumbrado “eficiente”, con tecnología led en toda la instalación y nuevos diseños orientados al ahorro energético y a la reducción de la contaminación lumínica. Además, como ya ocurría en años anteriores, el gasto derivado del consumo energético seguirá siendo asumido por la empresa adjudicataria.

Según los datos difundidos por el propio Ayuntamiento, la campaña de Navidad 2025-2026 generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en Madrid, con un gasto medio diario de 89,3 millones. Con esas cifras sobre la mesa, el Consistorio insiste en que la iluminación navideña se ha convertido en un motor para el comercio, la hostelería y el turismo de la capital, aunque este año encenderla costará bastante más.