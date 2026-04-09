Madrid eleva de tres a cinco años de empadronamiento el requisito de prioridad para optar a viviendas del Plan Vive

Novedades en el Plan Vive. La Comunidad de Madrid ha modificado el decreto 84/2020 que regula los procedimientos de adjudicación de viviendas construidas en suelo público y ha introducido algunos cambios. Entre ellos, el de elevar de tres a cinco años el periodo de empadronamiento como criterio de prioridad a la hora de la asignación.

Hasta ahora el reglamento exigía que el solicitante estuviera empadronado o trabajara en el municipio en que se encuentre la promoción con al menos tres años de antigüedad. Solo si con los solicitantes inscritos que cumplieran este criterio, y todas las demás exigencias, no se llegaran a asignar todas las viviendas de la promoción, pasaban a optar quienes pudieran acreditar cinco años de residencia o trabajo en el territorio de la Comunidad de Madrid y si ni aun de esta forma se completaran las asignaciones, quienes estuvieran empadronados o trabajaran en la Comunidad de Madrid, sin especificar antigüedad.

Ese formalismo de tres años de empadronamiento o trabajo en el municipio se eleva ahora a cinco años. Asimismo, el segundo orden de prioridad lo tendrán quienes acrediten diez años de empadronamiento o trabajo en el territorio de la Comunidad de Madrid, en lugar de los cinco fijados hasta ahora. Se trata, aseguran desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de reforzar el arraigo territorial, un principio que está también detrás de otras iniciativas legislativas. El nuevo reglamento de vivienda protegida, actualmente en tramitación, establecerá un periodo mínimo de cinco años de empadronamiento para el régimen de alquiler y diez años en el caso de compra, unos periodos que hasta ahora no se contemplaban. Bastará con que un miembro de la unidad familiar cumpla con el requisito.

Los cambios aprobados este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen, no obstante, mayor alcance. Se busca incrementar la oferta de vivienda y, por ello, se amplía el ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico a parcelas ubicadas en suelos de otras administraciones adscritas a la Comunidad de Madrid como ayuntamientos. Además, se flexibilizan los requisitos para hogares con dos miembros. Los umbrales de ingresos para poder optar a un piso en alquiler del Plan Vive oscilan entre 1,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en los alquileres protegidos de precio básico y 1,5 y 7,5 veces el IPREM en los alquileres de precio limitado. Hasta ahora se aplicaba el mismo coeficiente corrector a los hogares de uno y dos miembros. La flexibilización, mantienen en la Consejería de Vivienda, permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas.

Las listas de solicitantes se publicarán de forma permanente en la página web de la concesionaria. El plan se basa en la cesión de suelo público para que la iniciativa privada construya y gestione los alquileres durante 50 años. La publicación, aducen desde la Comunidad, dotará de más transparencia a los procedimientos de adjudicación, permitirá actualizar los datos de manera continua y favorecerá el acceso a la información.

En la misma línea, en las solicitudes se podrán emplear los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables cuando haya cambios relevantes en la situación económica.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la posibilidad de reasignar pisos inicialmente reservados a cupos específicos como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas si quedan vacantes. En términos generales se busca reducir los plazos de adjudicación y agilizar el proceso.

También en materia habitacional, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, confirmó este miércoles que se pretende ampliar el número de potenciales beneficiarios de la iniciativa Mi primera vivienda, programa por el que la Comunidad de Madrid ofrece avales para respaldar préstamos hipotecarios. La presidenta madrileña ya anunció que el límite de edad para solicitar estos avales iba a pasar de 40 a 50 años. Ese límite de edad se suprimirá para quienes tengan hijos a cargo.

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“Una de las novedades que se van a recoger es ampliar la edad hasta los 50 años”, aseguraba García Martín. “Las personas que quieran acceder a una vivienda y no dispongan de esos ahorros previos, podrán acceder a esos avales concedidos por la Comunidad de Madrid, llevando esa edad hasta los 50 años y también se va a recoger a las familias que tengan hijos y necesiten acceder a una primera vivienda. Mi Primera Vivienda, ese plan de la Comunidad de Madrid, también les va a avalar y les va a dar capacidad de poder acceder a una línea hipotecaria”.