El Ayuntamiento de Madrid ve compatible el proyecto urbanístico cerca de la centenaria Huerta de Mena con su declaración como Bien de Interés Patrimonial

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su disposición a proteger la Huerta de Mena, situada en el distrito de Hortaleza, mientras espera la decisión definitiva de la Comunidad de Madrid sobre su declaración como Bien de Interés Patrimonial. La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ve compatible el proyecto urbanístico promovido por la inmobiliaria francesa Therus Invest y las Madres Adoratrices para la construcción de 36.000 metros cuadrados de oficinas con una potencial declaración como Bien de Interés Patrimonial (BIP) de la centenaria Huerta de Mena, en Hortaleza.

"Nosotros entendemos que la modificación del Plan General que se está desarrollando en ese ámbito es compatible con esa declaración BIP que está analizando en estos momentos la Comunidad de Madrid. De hecho el propio expediente ya protegía la construcción existente en ese ámbito", ha apuntado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La vicelalcaldesa, Inma Sanz. / Ayuntamiento de Madrid

"Somos sensibles a la situación de esta finca y, desde el inicio, entendimos que debía tener algún nivel de protección, tal como ya estaba contemplado en la modificación urbanística", ha señalado Sanz.

Este jueves, representantes de la plataforma ciudadana Salvar Hortaleza han acudido a la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad para entregar más de 7.000 firmas que han recogido en defensa de la Huerta de Mena, que se ha visto amenazada con ser destruida para construir oficinas como parte de un proyecto respaldado por el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento madrileño ha añadido que mantendrá contacto permanente con la Comunidad de Madrid y con los colectivos interesados, garantizando la participación ciudadana en el proceso y la transparencia en la toma de decisiones