Más oportunidades para más familias: Madrid amplía el acceso a vivienda pública a rentas y sueldos medios

La crisis habitacional qe sufre Madrid es ya un problema transversal que afecta cada vez a más madrileños. Tanto, que el Ayuntamiento de la capital ha decidido dar un paso inédito hasta la fecha y abrir por primera vez el acceso a pisos públicos de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a personas y familias con rentas medias. La medida, anunciada este jueves por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, busca dar respuesta a un sector de la población que hasta ahora quedaba fuera de las convocatorias municipales por superar el límite de ingresos exigido, pero que al mismo tiempo tampoco puede acceder con facilidad al mercado libre del alquiler.

Según ha explicado Sanz tras la Junta de Gobierno, el nuevo programa pretende cubrir ese “tramo intermedio” de madrileños con sueldos medios que en la práctica estaban excluidos de ambos sistemas: de la vivienda pública, por rebasar el tope fijado en los sorteos habituales de la EMVS, y del alquiler privado, por el encarecimiento continuado de los precios. El objetivo, ha señalado, es "favorecer la emancipación, la movilidad social y también la estabilidad residencial de de jóvenes y familias jóvenes que se quieren quedar en nuestra en nuestra ciudad".

Hasta ahora, el reglamento de adjudicación de la EMVS reservaba las viviendas en arrendamiento a unidades familiares con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM, un límite que dejaba fuera a numerosos perfiles. Como ejemplo, Sanz ha apuntado que una pareja en la que ambos miembros trabajen y perciban ingresos individuales superiores a 21.000 euros brutos anuales no podía participar en los sorteos ordinarios vigentes hasta ahora.

Con el nuevo programa, podrán optar a estas viviendas madrileños de entre 18 y 50 años, así como familias con hijos menores, siempre que superen ese umbral de 3,5 veces el IPREM pero se mantengan dentro del nuevo máximo fijado para cada promoción. Ese tope será de hasta 5,5 veces el IPREM o de hasta 7,5 veces, en función de la calificación de la parcela sobre la que se levante la promoción.

Eso sí, ha querido dejar claro la vicealcaldesa, esta ampliación no sustituirá a los sorteos ordinarios de vivienda social de la EMVS para renta más bajas, sino que funcionará como complemento. La novedad consiste en que determinadas parcelas quedarán exceptuadas para incorporarse a este nuevo programa dirigido a las rentas medias. Además de la edad y el rango de ingresos, otro requisito es estar empadronado en Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de 8 años dentro de los últimos 10. Por último, ningún miembro de la unidad familiar podrá haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal ni haber estado implicado en procedimientos de desahucio por problemas de convivencia en los últimos cinco años.

La primera promoción que se destinará a este nuevo programa será Iberia Loreto número 1, en el distrito de Barajas. Se trata de una promoción ya terminada, construida mediante sistemas industrializados. El edificio ha supuesto una inversión de 15 millones de euros y cuenta con 52 viviendas. Además, según destacó la vicealcaldesa, es el primer edificio levantado con sistemas industrializados en madera que la empresa municipal finaliza en un plazo de 17 meses, sensiblemente inferior al habitual en este tipo de actuaciones.

El proceso de inscripción para optar a esta promoción se abrirá en las próximas semanas y el sorteo de las viviendas está previsto para el mes de junio. El Ayuntamiento informará de la fecha exacta de apertura del plazo cuando quede formalmente activado.