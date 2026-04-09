El local madrileño donde Pedro Sánchez se ha divertido con los videojuegos y se ha convertido por un momento en Super Mario

Siempre hay espacio para pasar un buen rato, incluso si eres presidente del Gobierno y tu agenda está repleta. La visita de Pedro Sánchez al OXO Museo del Videojuego de Madrid ha servido para poner el foco en una industria que ya forma parte del presente cultural, tecnológico y económico de España. Pero también para que pudiera jugar en primera persona, e incluso para que se convirtiera por un momento en Super Mario montando en su kart.

Durante su recorrido por este espacio situado junto a la Plaza de Callao, el presidente conoció de cerca la evolución del videojuego, participó en experiencias interactivas y mantuvo un encuentro con representantes del sector para escuchar sus propuestas y necesidades.

"Potencia mundial"

Más allá de lo anecdótico —como las imágenes probando realidad virtual—, la visita dejó un mensaje claro: el videojuego ya no es solo entretenimiento, sino también innovación, talento y proyección internacional. Sánchez defendió el valor estratégico de esta industria y subrayó el peso que tiene en España, con centenares de estudios y miles de profesionales que impulsan un ecosistema creativo cada vez más sólido.

"Me he reunido con representantes de la industria del videojuego en el OXO Museo del Videojuego de Madrid. España es ya una potencia mundial en este sector: contamos con más de 815 estudios y 11.000 profesionales que desarrollan un talento reconocido en todo el mundo. Desde el Gobierno, vamos a seguir impulsando esta industria estratégica para que España consolide su posición de liderazgo", ha dicho el presidente.

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El escenario elegido no fue casual. OXO Museo del Videojuego de Madrid se ha consolidado como un espacio de referencia para divulgar el pasado, presente y futuro del medio, con una propuesta interactiva que recorre décadas de historia del videojuego y suma exposiciones temporales, actividades y encuentros en torno a esta forma de cultura contemporánea. En ese contexto, la visita institucional refuerza también una idea de fondo: reconocer al videojuego como industria, como arte y como una expresión cultural plenamente integrada en la sociedad actual.