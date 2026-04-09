Irene Villa, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Irene Villa, que, con solo 12 años, fue víctima de un atentado con coche-bomba en Aluche en 1991. Le costó la pérdida de ambas piernas y tres dedos de la mano, pero su entereza, coraje y determinación le han ayudado a recuperarse en lo emocional y a convertirse en un símbolo de superación.

Irene Villa rememorará aquel trágico episodio de su vida para reflexionar, a partir de su experiencia, sobre el odio, el sufrimiento y el perdón. En la conversación hablará del modo en que la sociedad española trata a las víctimas del terrorismo y de la presencia de antiguos dirigentes de ETA en las instituciones, entre otras cuestiones.

Irene Villa explicará cómo ha logrado transformar el horror, el infierno que vivió tras el atentado, en una fuerza vital que la ha llevado a convertirse en ejemplo de sacrificio. Y como psicóloga, valorará cómo su experiencia y su aprendizaje en la vida ayudan hoy a muchas personas a encontrar la felicidad en medio de la adversidad.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al Padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, en la que consideró, con respecto al papel de la mujer en la Iglesia, que “no es ninguna herejía que la mujer dentro de la Iglesia pueda llegar a tener el mismo papel que tiene el papa, el obispo o el sacerdote”. “El problema de la Iglesia no es que los curas se casen o que las mujeres sean sacerdotes, el problema de la Iglesia es ser la Iglesia de Jesús de Nazaret, que está con los pobres, que los bendice, los abraza y los consuela”, concluyó.

El Padre Ángel renegó de los casos de pederastia que han salpicado a la Iglesia–“hay que reparar el daño”– y reflexionó en torno al rumbo actual de la Iglesia. Cree que León XIV será continuador de la labor social del Papa Francisco y contó en la entrevista algunas anécdotas vividas con Jorge Bergoglio en Buenos Aires cuando siquiera podía imaginar que algún día se convertiría en Sumo Pontífice.

Orgulloso de la labor que desarrolla Mensajeros de la Paz, recuerda que las ONG ayudan, colaboran, pero “la obligación es del Gobierno”.

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Sus palabras destilan, a lo largo de toda la entrevista, una fe inmensa en Dios y en los seres humanos, una empatía absoluta hacia los más necesitados y un legado admirable que deja una huella imborrable en nuestra convivencia.