Esta icónica taberna regresa a Madrid tras dos décadas de ausencia: reabre el templo del flamenco y el buen vino

En pleno corazón de la capital hay lugares que hicieron historia y que han seguido vivos, al menos, en la memoria madrileña. Ahora, el Barrio de Las Letras está de celebración, ya que uno de los restaurantes más icónicos reabre tras dos décadas desde su cierre. Un local que fue, durante casi un siglo, punto de encuentro de toreros, flamencos, aristócratas, artistas y bohemios y entre sus paredes pasaron figuras como Antonio Chacón, Valle-Inclán o García Lorca.

Un lugar que fue el templo del flamenco y que este próximo 20 de abril "entre azulejos y guitarras, Madrid vuelve a encontrarse": así será la reapertura de Los Gabrieles, una de las tabernas mitad madrileña y mitad andaluza más célebres de la ciudad, que abre de nuevo sus puertas para que vuelva la música, el buen vino y las historias a media voz.

El establecimiento ha estado más de dos décadas con la persiana bajada. / Redes

Historia del vino y flamenco

Para comprender el valor histórico de un lugar como Los Gabrieles hay que desplazarse hasta 1907, año en el que se abrió el primer local, un restaurante innovador para la época. Allí se cocinaba comida a gran escala: cocido, callos, judías con jamón, entre otros platos, por la que los vecinos hacían largas colas para poder degustar.

Si algo llama en especial la atención en esta taberna son los 300 metros de arte cerámico que cubren las paredes, gracias a los artífices Enrique Guijo y Alfonso Romero. Una azulejería que se mantendrán en su reapertura, manteniendo al completo la esencia por la que fue conocido. Un trabajo de recuperación artística junto a una renovación gastronómica que, eso sí, no dejará de lado lo más tradicional.

Vuelve un mito del viejo Madrid. / Los Gabrieles

El regreso de una taberna histórica

Comienza la cuenta atrás para su esperada reapertura, en la que se promete conservar ese espíritu castizo y festivo que lo ha caracterizado durante largos años. Una leyenda que vuelve envuelta de la misma esencia: la música en directo, los vinos y la buena mesa en la que se espera brindar por la tradición más madrileña. El próximo 20 de abril en el número 17 de la calle de Echegaray, renace en el corazón de Madrid un mito, como un regalo a la gastronomía del siglo XXI.