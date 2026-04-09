Concierto gratis de Guitarricadelafuente en pleno centro de Madrid: hora y cómo asistir

Madrid vivirá este jueves 9 de abril una de esas actuaciones capaces de alterar el ritmo habitual del centro. Guitarricadelafuente ofrecerá un concierto gratuito en la Puerta del Sol, una cita inesperada que convertirá durante unas horas uno de los enclaves más emblemáticos de la capital en un escenario al aire libre.

La actuación arrancará a las 18:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Antes del concierto, varios DJs se encargarán de animar la plaza desde primera hora de la tarde. El lugar elegido para el evento es la Puerta del Sol, que funcionará como escaparate musical en pleno corazón de la ciudad.

Antes del concierto, varios DJs se encargarán de animar la plaza desde primera hora de la tarde / COMUNIDAD DE MADRID

Guitarricadelafuente llega en uno de los mejores momentos de su carrera

La cita en Sol coincide además con un momento especialmente destacado para Álvaro Lafuente. El artista de Benicàssim se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más singulares del panorama español gracias a una propuesta que mezcla folk, pop y tradición que ha conectado con fuerza con el público joven.

Guitarricadelafuente actuará en la Puerta del Sol sobre las 18.30 horas / Servicio Especial

Acceso libre y previsión de mucha afluencia en Sol

El atractivo del evento es evidente: gratis, en pleno centro de Madrid y con uno de los artistas del momento al frente. A eso se añade la expectación generada entre sus seguidores, después de que el cantante avanzara en redes sociales que aprovechará la cita para estrenar una nueva canción.

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Al celebrarse en un espacio abierto, la entrada dependerá del aforo y del dispositivo de seguridad que se establezca en la plaza. Por eso, se recomienda acudir con tiempo, ya que podrían aplicarse controles de acceso o restricciones puntuales en función de la ocupación. También conviene optar por el transporte público y prever posibles aglomeraciones tanto antes como después del concierto.