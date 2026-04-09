Fundación Mutua Madrileña invierte un millón de euros en 32 nuevos proyectos sociales de ONG españolas

La Fundación Mutua Madrileña ha reforzado su compromiso con el tercer sector mediante la entrega de su XIV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social. En esta nueva edición, la entidad ha destinado un total de un millón de euros para impulsar 32 iniciativas de ONG españolas que impactarán de forma directa en la calidad de vida de unas 23.000 personas en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en el extranjero.

El acto de entrega fue presidido por el presidente del Senado, Pedro Rollán, junto a Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y su fundación. Durante su intervención, Garralda subrayó que estas ayudas representan una firme declaración de valores, señalando que la alianza entre instituciones, empresas y sociedad civil constituye el camino más sólido hacia una sociedad cohesionada y resiliente.

Categorías y áreas de actuación social

Los proyectos seleccionados se articulan en torno a seis ejes estratégicos. En el ámbito de la integración laboral de jóvenes, se apoyan programas de formación técnica en oficios, competencias digitales y apoyo académico para reducir el abandono escolar. Por su parte, el área de atención a la discapacidad se centra en aumentar la empleabilidad de personas con problemas de salud mental o discapacidad intelectual, además de financiar la adecuación de viviendas para promover la vida independiente y servicios de diagnóstico temprano en trastornos del espectro autista.

La protección de la infancia y la salud también ocupa un lugar prioritario, con proyectos que abarcan desde el refuerzo escolar en barrios marginales hasta la atención psicológica y cuidados paliativos para niños con patologías complejas que requieren hospitalización prolongada. En cuanto a la violencia de género y trata, las ayudas permiten un acompañamiento integral y orientación laboral para mujeres supervivientes, incluyendo casos de especial vulnerabilidad como aquellas que sufren adicciones o sinhogarismo.

Finalmente, la convocatoria da respuesta a las necesidades de personas mayores y personas sin hogar mediante alojamientos temporales, cocinas solidarias y apoyo emocional para el deterioro cognitivo. A nivel internacional, la categoría de cooperación al desarrollo financiará intervenciones de salud infantil en regiones de Haití, Angola, Mozambique, Filipinas y Bombay.

Transparencia y trayectoria de la Fundación

La evaluación de los proyectos ha seguido criterios rigurosos de viabilidad técnica y económica, priorizando aquellas iniciativas con capacidad de continuidad futura. Como requisito indispensable, todas las ONG participantes deben tener sus cuentas auditadas y estar acreditadas por la Fundación Lealtad, garantizando así la máxima transparencia en el uso de los fondos.

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Con esta última edición, la Fundación Mutua Madrileña alcanza un hito histórico en su trayectoria social. A lo largo de sus 14 convocatorias, la entidad ha destinado 11 millones de euros que han permitido la puesta en marcha de 415 proyectos, logrando beneficiar a más de 437.000 personas en todo el mundo.