Feijóo y Ayuso se reunieron este miércoles para evaluar la situación política y denunciar los "ataques de Sánchez a los servicios públicos"

En el primero de una serie de encuentros que prevé mantener con otros gobiernos autonómicos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudió este miércoles a la Real Casa de Corres, sede de la Comunidad de Madrid, para reunirse con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En lo que desde el Gobierno regional se define como "encuentro de trabajo institucional", el líder de la oposición y la dirigente regional analizaron la situación política de España y de la Comunidad de Madrid.

Aprovechando la celebración del Consejo de Gobierno semanal, en la cita estuvieron presentes los nueve consejeros del Ejecutivo madrileño. También el secretario general del PP, Miguel Tellado. La reunión se extendió a lo largo de media hora.

En la misma, Ayuso trasladó al presidente de su partido "los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid" así como "los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central". Entre esos agravios, trasladan desde Sol, se hizo hincapié en lo que tiene que ver con financiación y fiscalidad.

El paso de Feijóo por la Real Casa de Correos tuvo lugar un día después de que el líder popular protagonizase en la capital un acto con el lema "pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez" en el que también intervino la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. Desde el Gobierno de Ayuso se hace recurrentemente bandera de las rebajas de impuestos, hasta 37 desde que preside la Comunidad de Madrid.

En las imágenes de la reunión distribuidas desde la presidencia de la Comunidad de Madrid ambos dirigentes exhiben sintonía en una relación a menudo presentada como complicada y en la que los abiertos pronunciamientos de Ayuso en algunas cuestiones como el registro de objetores al aborto o la invasión israelí de Gaza ha comprometido a Feijóo.

Entre las inquietudes trasladadas al líder del PP por la presidenta madrileña no faltaron algunos de sus caballos de batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, algunas compartidas desde Génova. Así, afirman fuentes regionales, se abordó la ausencia de inversión estatal en infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos o la política migratoria.

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También uno de los asuntos en los que más incide el Gobierno regional: la política energética. Desde Sol se lleva meses reclamando la necesidad de aumentar las conexiones en la nueva planificación eléctrica para garantizar el suministro a proyectos industriales de centros de datos y nuevos desarrollos urbanísticos. Asimismo, se aboga por retrasar el cierre de las centrales nucleares. Hasta el 40% de la electricidad que se consume en Madrid procede de las centrales de Almaraz y Trillo, se asegura en el Gobierno regional.