El grave error en la Renta 2025 que puede hacer que pierdas 1.000 euros: la mayoría de los madrileños no se dan cuenta

La Campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y vuelve a repetirse el mismo error entre miles de contribuyentes de la Comunidad de Madrid: confirmar el borrador sin revisar si están incluidas todas las deducciones fiscales a las que tienen derecho. Y es que en muchos casos, ese simple descuido puede traducirse en una declaración peor y en un pago a Hacienda superior al que realmente corresponde.

El punto clave es que no todas las deducciones autonómicas aparecen aplicadas automáticamente en el borrador. Por eso, revisar la declaración del IRPF con detalle no es un trámite más: puede ser la diferencia entre ahorrar una cantidad relevante o dejar pasar dinero que legalmente pertenece al contribuyente.

En Madrid, además, hay varios beneficios fiscales que siguen pasando desapercibidos. Desde ayudas para familias con hijos pequeños hasta deducciones por discapacidad, alquiler, inversión o rehabilitación energética, el margen para recortar la factura fiscal existe.

La deducción de hasta 1.000 euros que muchos olvidan en la Renta 2025

Una de las más importantes es la deducción por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados para hijos menores de tres años. Se trata de una de las ventajas fiscales más interesantes de la Renta 2025 en Madrid, ya que permite alcanzar hasta 1.000 euros por cada hijo.

Pese a ello, sigue siendo una de las más olvidadas. Muchas familias dan por hecho que el dato ya vendrá incorporado en el borrador y no siempre ocurre así. Para poder aplicarla correctamente, es fundamental contar con las facturas del centro y conservar toda la documentación justificativa, ya que la Agencia Tributaria puede requerirla si realiza una comprobación posterior.

La Campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril y ya son muchos los madrileños que consultan las deducciones autonómicas / Europa Press

Discapacidad, dependencia y alquiler: otras deducciones clave en Madrid

La Comunidad de Madrid también contempla deducciones para contribuyentes que tengan a su cargo personas con discapacidad, ya sean ascendientes, descendientes o el cónyuge. Estas ayudas fiscales buscan aliviar el sobrecoste que soportan muchas familias y pueden elevar de forma importante el ahorro en la declaración, especialmente cuando existe un mayor grado de discapacidad o necesidad de asistencia de una tercera persona.

A esto se suman las deducciones ligadas al alquiler de vivienda habitual, una de las cuestiones que más interés genera en plena presión del mercado inmobiliario madrileño. Determinados inquilinos, especialmente los más jóvenes, pueden beneficiarse de incentivos autonómicos, mientras que algunos propietarios también cuentan con ventajas fiscales en supuestos concretos de arrendamiento. En ambos casos, disponer del contrato y de los justificantes de pago resulta imprescindible.

Cometer errores en la Declaración de la Renta puede implicar pérdidas económicas para los contribuyentes. / Ferran Sendra

Inversión y eficiencia energética: dos vías para pagar menos IRPF

Otro bloque que conviene revisar con atención es el de las deducciones por inversión en empresas de nueva creación. Madrid premia fiscalmente a quienes destinan dinero a proyectos empresariales de reciente constitución, siempre que se cumplan los requisitos que fija la normativa. Es una vía menos conocida por el contribuyente medio, pero muy relevante para perfiles con capacidad inversora.

También destacan las deducciones por obras de mejora energética en la vivienda. Las reformas destinadas a reducir el consumo, mejorar el aislamiento o elevar la calificación energética del inmueble pueden generar beneficios fiscales importantes. Eso sí, aquí la documentación vuelve a ser decisiva: certificados energéticos antes y después de la obra, además de todas las facturas, serán claves para sostener la deducción ante una posible revisión.

No presentes el borrador sin revisar cada casilla

El mayor riesgo de esta declaración de la Renta 2025 no está solo en cometer un fallo con los ingresos o con los datos personales. El verdadero problema es asumir que el borrador está completo y listo para presentar.

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Las deducciones autonómicas pueden marcar una diferencia real en el resultado final de la declaración. Guardería, discapacidad, alquiler, inversión o rehabilitación energética son solo algunos de los conceptos que conviene comprobar antes de dar el visto bueno definitivo. En muchos casos, la suma de varios beneficios fiscales puede traducirse en un ahorro mucho mayor del que el contribuyente imagina.