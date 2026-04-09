Cuatro días de directos, club y experimentación sonora: así suena Electrónica en Abril en La Casa Encendida

No es un secreto: Madrid tiene planes para todo el mundo. La ciudad ofrece parques increíbles por los que pasear en cualquier momento del año, museos para visitar o restaurantes en los que probar diferentes tipos de comida. Eso sí, los amantes de la música no se quedan fuera, pues si lo tuyo es bailar con tus amigos al ritmo de tus cantantes favoritos, ¡estás de suerte!

Durante cuatro días, La Casa Encendida reúne en Madrid una nueva edición de Electrónica en Abril, un festival dedicado a los sonidos de la electrónica contemporánea. La cita se celebra del 9 al 12 de abril y despliega un programa que combina conciertos, sesiones de club, masterclasses, talleres y encuentros en torno a la creación sonora actual.

El cartel pone el foco en artistas que trabajan la electrónica desde el directo, la colaboración entre disciplinas y la experimentación. La apertura corre a cargo de JASSS y Ben Kreukniet, que presentan AWOS el 9 de abril a las 21:00 horas. Ella figura entre los nombres destacados de la electrónica experimental europea; él ha trabajado como creador audiovisual con Massive Attack. Juntos convierten el concierto en una pieza inmersiva de gran formato.

El cartel pone el foco en artistas que trabajan la electrónica desde el directo, la colaboración entre disciplinas y la experimentación / FUNDACIÓN SGAE

Del directo experimental al club nocturno

La programación también incluye proyectos que cruzan la electrónica con otras tradiciones musicales. La jornada del 10 de abril concentra algunas de las propuestas más híbridas del cartel. Ahí se sitúa The Silver Thread, previsto a las 19:00 horas, un encuentro entre Shackleton, Siddhartha Belmannu, Giridhar Udupa y Wacław Zimpel que enlaza electrónica ritual, improvisación contemporánea y músicas de la India. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se suman Youniss & Merca Bae Live junto a Nosedrip & OKO DJ.

La parte nocturna del festival ocupa también un lugar central. Dentro de Electrónica en el Club, el programa reúne el 10 de abril a las 00:15 horas a La Cachetona, Genosidra y Rosa Pistola, mientras que la sesión del 11 de abril a las 00:15 horas contará con Animistic Beliefs Live, Damián y Trixytricks. A eso se añaden propuestas como weed420 Live + Valentina Magaletti & upsammy Live, programadas el 11 de abril a las 20:00 horas.

La programación también incluye proyectos que cruzan la electrónica con otras tradiciones musicales / SHUTTERSTOCK

Programación, fechas y horarios

Junto a los conciertos, Electrónica en Abril incorpora un bloque profesional con actividades formativas dedicadas a la producción musical, la gestión de proyectos y la programación artística.

El programa incluye la masterclass de nosedrip sobre gestión de un sello independiente el 9 de abril a las 18:00 horas, una mesa redonda sobre cómo se construye un cartel el mismo día a las 19:30 horas, nuevas sesiones con GAZZI los días 10 y 11 de abril a las 17:00 horas y una masterclass con Marina Herlop el 11 de abril a las 17:00 horas.

El cierre llegará el 12 de abril a las 12:00 horas con un concierto de Ange Halliwell dentro del programa En Familia. Una cita que confirma a La Casa Encendida como uno de los espacios clave para seguir la electrónica contemporánea en Madrid.

Noticias relacionadas

Así que, si quieres aprovechar el buen tiempo disfrutar de la música electronica con tus amigos en un festival lleno de sorpesas, no dudes en acudir a Electrónica en Abril. Puedes conseguir las entradas para las dieferentes ctividades pinchando aquí.