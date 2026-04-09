SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Detenido en Ciempozuelos por intentar apuñalar a un hombre tras una disputa por el robo de una moto
Un hombre de 26 años fue detenido por la Guardia Civil en Ciempozuelos tras agredir a otro varón en un bar, donde intentó apuñalarlo hasta en tres ocasiones, según fuentes del cuerpo
La Guardia Civil ha detenido en Ciempozuelos a un hombre de 26 años como presunto autor de la agresión a otro varón, de 31 años, ocurrida el pasado 28 de marzo en un establecimiento hostelero del municipio del sur de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil, los hechos se desencadenaron por desavenencias relacionadas con la sustracción previa de una motocicleta, que presuntamente habría cometido el ahora detenido en noviembre del año pasado.
Durante la agresión, la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y el presunto autor trató de apuñalarla hasta en tres ocasiones.
Al arrestado se le imputan delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y robo con fuerza.
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