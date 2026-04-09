Detenidas siete personas por explotar a trabajadores extranjeros en 'call centers' de Madrid y Fuenlabrada

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, como presuntas responsables de la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en centros de llamadas ubicados en Madrid y Fuenlabrada, donde, según la investigación, se imponían condiciones de trabajo abusivas y castigos degradantes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados captaban a trabajadores extranjeros en situación irregular y los sometían a un régimen laboral que vulneraba sus derechos más básicos. Carecían de jornadas legales, días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas y cobertura médica en caso de accidente laboral.

La investigación se inició al detectarse la existencia de varios call centers que utilizaban métodos similares tanto en la contratación de empleados como en la imposición de condiciones laborales restrictivas. Las pesquisas, desarrolladas con la colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid, permitieron localizar 15 centros en los que los trabajadores estaban sometidos a la total dominancia de sus encargados, pese a los intentos de los responsables por dificultar la acción policial mediante cambios continuos de local.

Los empleados debían cumplir objetivos diarios de llamadas y contrataciones de servicios o productos. Para ello, utilizaban guiones estructurados e invasivos diseñados, presuntamente, para generar confusión entre los potenciales clientes y favorecer así la contratación.

Además, los responsables establecían un ranking diario en función de los resultados obtenidos, acompañado de un sistema de recompensas y castigos humillantes. Entre estas prácticas degradantes figuraba lanzar una tarta a la cara del trabajador que quedaba en última posición delante del resto de compañeros.

Noticias relacionadas

El pasado 10 de marzo, la Policía llevó a cabo la entrada y registro en los 15 centros investigados, una operación que culminó con la detención de los siete presuntos implicados por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Posteriormente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial.