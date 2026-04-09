La denuncia sobre discriminación a las familias gitanas en los tanatorios revuelve el Pleno de la Asamblea: "¿Nuestros muertos valen menos?"

A veces la vida se cuela por las rendijas que deja el teatro político. Ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid. El diputado de Más Madrid Samuel Escudero ha denunciado durante su intervención la discriminación que sufren las personas gitanas en los tanatorios madrileños relatando su propia experiencia. El pasado mes de enero, tras el fallecimiento de un sobrino, él mismo y su familia tuvieron que pedir ir a varias de estas instalaciones hasta que finalmente pudieron velarlo en el Tanatorio Sur.

"Imagínense en esa sala de hospital mientras sostienen la mano, mientras ven cómo exhala su último aliento en ese instante donde el mundo se derrumba ante sus ojos y saben que nada volverá a encajar", ha comenzado relatando Escudero de manera entrecortada. "Imagínense sosteniendo una carpeta de papeles entre sus manos con fuerza y empiezan a llamar a tanatorios". Fueron varias las llamadas, según ha explicado.

"Llaman al Tanatorio Servisa. Después de una llamada larga y dicen que no hay salas disponibles. Llaman al tanatorio de la M 40 después de una llamada larga no hay salas disponibles. Llaman a otro tanatorio, a otro tanatorio y no hay salas disponibles", ha relatado con lágrimas en los ojos. "Dos horas después de perder a su hijo y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma, que sí hay salas disponibles, pero que no os las dan porque sois gitanos".

"Esto lo viví yo", ha enfatizado. "Esto lo vivió Abraham Jiménez una semana después y lo viven cientos de familias gitanas en los tanatorios de Madrid". En su caso, ha proseguido, acabaron en el Tanatorio Sur. "Siempre lo mismo", ha continuado. "Solo había una sala disponible en todo el Tanatorio Sur. El Tanatorio Sur cuenta con 50 salas, era una de las no reformadas. Apenas dos estaban ocupadas, pero siempre en las salas de siempre, las no reformadas en las salas para gitanos".

"Yo les pregunto si acaso nuestro dolor vale menos, si acaso nuestros muertos valen menos", ha trasladado. "¿Acaso las lágrimas de una familia gitana valen menos? Si las lágrimas de una familia gitana por despedir a sus hijos molestan más según en qué sitio no están fallando las instituciones, estamos fallando como seres humanos", ha concluido.

La respuesta de Rocío Albert

Escudero ha realizado su intervención cuando tenía el turno para preguntar por planes de formación en igualdad y no discriminación para funcionarios. "Señoría, siento mucho que haya tenido esa situación. Usted me preguntaba por los planes de formación de este año en la Comunidad de Madrid si teníamos cursos sobre la igualdad de trato y la no discriminación y yo le contesto a esta pregunta", ha respondido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. "Sí, tenemos más de 60 cursos específicos sobre igualdad de trato y no discriminación".

A continuación, ha seguido con la intervención, entre reproches de la oposición por falta de sensibilidad. "Yo estoy contestando a lo que me han preguntado, yo lo que no puedo es dar solución a un problema", ha asegurado la consejera. "Lo que no vamos a hacer es convertir la administración en una cadena de cursillos ideológicos". "No me callo porque es mi turno y estoy contestando a la pregunta que se me ha formulado", ha señalado más adelante mientras proseguía con la intervención. "A ustedes, que tanto, tanto, tanto se les llena la boca de hablar de respeto, se les olvida que la portavoz de Sumar del Ayuntamiento de Madrid entró en una capilla para decir cosas contrarias al Papa con esvásticas", ha añadido en referencia a los incidentes protagonizados por Rita Maestre en 2015.

Algunos diputados de Más Madrid han dejado momentáneamente el Pleno. Posteriormente, en declaraciones en los pasillos de la Asamblea, Escudero ha expresado su decepción. "Yo venía aquí para exponer mi caso, pero para, sobre todo, denunciar una práctica sistemática, que es la negación de velar a los fallecidos a las familias gitanas en los sanatorios de Madrid, una práctica sistemática que se está dando en los últimos meses y que está siendo demoledora", ha señalado. "Lo que yo me esperaba del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la consejera, era humildad, era un acercamiento, un buscar soluciones conjuntas para que esto deje de pasar. Lo que me he encontrado ha sido una frase que me viene a la cabeza: 'No estamos aquí para solucionar problemas'".

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A su lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha calificado de "crueldad" la reacción de Albert y le ha exigido "una disculpa pública". Asimismo, ha asegurado que su formación promoverá que se abra una investigación sobre la "discriminación", ha dicho, "que está ocurriendo en los tanatorios con el pueblo gitano en la Comunidad de Madrid".