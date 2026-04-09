"Demos un paso más": la capital se vuelca con la XIII Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer

Madrid volverá a teñirse de solidaridad el próximo 19 de abril con la XIII edición de la Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer. Bajo el lema "demos un paso más", la Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado una nueva edición que aspira a reunir hasta 32.000 participantes, consolidándose como una de las citas deportivas y sociales más multitudinarias de la capital.

La presentación, celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid, reunió al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto a representantes de la asociación, patrocinadores y rostros conocidos como Cristina Pedroche, quien además participará en la carrera, y Fernando Romay; ambos ejercen como embajadores de la prueba de este año. Todos ellos reunidos para explicar el objetivo de la carrera: concienciar sobre la enfermedad y recaudar fondos para continuar impulsando la investigación oncológica, la prevención y el apoyo a pacientes y familias.

Habrá dos distancias: de 4,5 y 10 kilómetros "para que se apunte todo el mundo"

Como otros años, los participantes podrán elegir entre dos distancias, una de 4,5 y otra de 10 kilómetros, todos ellos corriendo con una camiseta verde símbolo de la esperanza. El presidente de la asociación AECC Madrid, Jaime Salaverri, subrayó el crecimiento de la cita: “27.000 corazones corriendo a la vez” fue la imagen de la pasada edición, un número que como cada edición se espera que se amplíe. “El lema ‘demos un paso más’ resume el espíritu: no se trata solo de correr, sino de avanzar como sociedad comprometida con una enfermedad que, de un modo u otro, nos afecta a todos”, explicó. Además, destacó que “cada dorsal es un gesto de apoyo y cada kilómetro recorrido es una ayuda a la investigación, la prevención y el acompañamiento”.

Precisamente, "la humanización" será el eje central de esta edición. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, destacó los 140 millones de euros que ha destinado la AECC para luchar contra la enfermedad. "Esta carrera tiene el lema de dar un paso más y eso es lo que ha guiado hasta ahora a la asociación. Queremos alcanzar la tasa del 75% de supervivencia en 2030 y a eso queremos aspirar. Todos los años se han batido los récords y por eso, aunque hemos hablado de 32.000 participantes, si podemos llegar a los 40.000 mejor porque pocas causas más nobles hay que esta carrera", apuntó.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de la XIII Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer / EPE

Presente en anteriores ediciones, Almeida reconoció que este año su presencia está en el aire: “Como saben el 18 de abril por la noche hay un evento relevante de fútbol en Sevilla y casualmente juega un equipo madrileño. No sé cuándo volveré ni en qué condiciones emocionales me encontraré…”, bromeó, en referencia a la final de la Copa del Rey que disputa el Atlético de Madrid, equipo del que es fiel seguidor.

Contarán con deportistas reconocidas y caras públicas como Cristina Pedroche

Quien sí se pondrá las deportivas para esta edición será la presentadora de televisión Cristina Pedroche, quien participará por primera vez. "Mi vida cambió cuando falleció mi abuela de cáncer, se lo diagnosticaron y a los cuatro meses nos dejó”, recordó. “Para mí es muy especial correr esta carrera, es la primera vez que corro 10 kilómetros después de ser madre por segunda vez, me hace mucha ilusión correr por las calles de Madrid como buena madrileña que soy". Una cita en la que no estará sola, ya que le acompañará corriendo su marido, el chef Dabid Muñoz.

Otro de los rostros reconocidos que apoya la carrera es el exjugador de baloncesto Fernando Romay, quien dio relevancia al lema de esta edición. "La gente ve cuando te cuelgan la medalla pero todo empieza por un primer paso. Y la vida no son solo éxitos, sino el camino que has tenido que recorrer para conseguirlos", explicó.

Fernando Romay y Cristina Pedroche, embajadores de la XIII Carrera Madrid en Marcha Contra el Cáncer / EPE

La importancia de la investigación y de "incorporar la voz del paciente"

Esta "humanización" también se traslada en los procesos de investigación. El doctor Jesús García-Foncillas, investigador y director del departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, insistió en la necesidad de incorporar la voz del paciente en todo el proceso investigador: “No puedes no contar con el testimonio del paciente, es lo más importante”, señaló. En este sentido, defendió que la experiencia del enfermo debe estar presente desde el diseño de los estudios hasta la comunicación de los resultados.

A la prevención, se suma la importancia del ejercicio físico durante el tratamiento, una herramienta terapéutica avalada científicamente, tal y como explicó Ángel Carrasco, responsable de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación. “Cada vez hay más pacientes que participan en la carrera, este año se han unido 25 nuevos corredores que estarán el próximo 9 de abril en la Plaza de Colón con muchas ganas de dar un paso más”.

Así, la carrera volverá a recorrer algunas de las principales arterias de la ciudad con salida y llegada en Colón, en una jornada que combina deporte, visibilidad y compromiso social. Más allá del cronómetro, el objetivo es claro: seguir avanzando en la lucha contra el cáncer poniendo el foco, este año, en quienes lo viven en primera persona.