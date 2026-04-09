El delegado del Gobierno destaca el uso de fondos europeos para mejorar la A-6 en Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha visitado este jueves las obras del puente sobre la A-6 a la altura de Collado Villalba, desde donde ha puesto en valor el impacto de los fondos europeos en la mejora de infraestructuras en la región, incluidas actuaciones en el entorno de esta carretera.

Durante su visita a las obras del puente de Los Delfines, Martín ha defendido que estas inversiones están "transformando" la movilidad y la seguridad en varios municipios del noroeste madrileño, en un contexto en que ha reivindicado el papel el Ejecutivo central en el desarrollo de infraestructuras.

El delegado ha destacado especialmente que fondos, que "algunos se negaban a que vinieran", se traducen ahora en mejoras en esta zona de Colado Villalba que incluye ampliación de aceras e incremento de la iluminación. Está previsto que los trabajos culminen en el mes de junio.

Asimismo, ha enmarcado estas inversiones dentro de una estrategia más amplia del Gobierno central para reforzar las redes de transporte en la Comunidad de Madrid, tanto en carreteras como en el sistema de Cercanías.

Trabajos en el puente de Los Delfines

En concreto, las obras acometidas en esta infraestructura consisten en la ampliación de la acera del lado Madrid en todo el vía que comunica con la avenida Honorio Lozano con la vía de servicio norte, la implantación de un nuevo paso para peatones con semáforo y un nuevo sistema de iluminación.

La infraestructura se sitúa a la altura del kilómetro 38,6 de la A-6, en el término municipal de Collado Villalba, y las obras cuentan con un presupuesto de más de 830.000 euros procedentes de los citados fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención, que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, consiste en la ejecución de un itinerario accesible para peatones hacia los establecimientos y viviendas ubicadas en la vía de servicio norte, en sentido Coruña, tanto desde el centro urbano de Collado Villalba como desde la vía de servicio sur.

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Para la Delegación del Gobierno se trata de una obra "muy necesaria" para la ciudad y que responde a "una necesidad real de movilidad cotidiana de los vecinos". El Ejecutivo central viene así a demostrar su "total compromiso" con la región en materia de infraestructuras que son de su competencia.