La Comunidad de Madrid invierte casi 500.000 euros en mejorar la plaza de Las Ventas antes de San Isidro

La Comunidad de Madrid ha destinado 439.522 euros a trabajos de mantenimiento y mejora en la plaza de toros de Las Ventas con vistas al inicio de la Feria de San Isidro 2026, que arrancará el próximo 8 de mayo. El objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del recinto ante la afluencia de casi 600.000 asistentes durante el ciclo taurino.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, estas obras se enmarcan en un plan continuo de seguimiento y revisión permanente del edificio, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. La iniciativa se apoya en inspecciones técnicas periódicas y exhaustivas de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y considerado el tercer gran punto de encuentro de la capital, tras los estadios Santiago Bernabéu y Riyadh Air Metropolitano.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que estas actuaciones permiten anticipar posibles riesgos y planificar intervenciones antes del inicio de cada temporada, con el fin de que Las Ventas esté en condiciones óptimas para acoger el evento taurino más importante del año y mantener su papel como referente internacional.

El diestro mexicano Isaac Fonseca durante la Feria de San Isidro 2025 en Las Ventas. / EFE/ Juanjo Martín

En los últimos meses se han completado varias actuaciones prioritarias centradas en la seguridad estructural, la conservación de materiales y la mejora de espacios clave de la plaza. Entre ellas figura la sustitución parcial de pavimentos en las escaleras de acceso a las galerías de tendidos bajos y altos, respetando los elementos tradicionales del recinto.

Actualmente están a punto de concluir otras intervenciones, como la renovación de paramentos y techos en las galerías de tendidos altos, el saneado estructural de muros, el refuerzo de elementos constructivos y la reconfiguración del desolladero y sus accesos, con el propósito de mejorar la funcionalidad del espacio y preservar otras zonas del coso.

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Más allá de este reacondicionamiento, la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan más amplio de reforma integral y modernización de la Monumental, dotado con más de 40 millones de euros, de cara a la celebración del centenario de Las Ventas en 2031.