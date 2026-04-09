CHOQUE CON TRABAJO
La Comunidad de Madrid califica el registro horario como "una chapuza jurídica"
La consejera madrileña, Rocío Albert, acusa a Yolanda Díaz de promover un decreto sin apoyos, que supone un gran coste para las pymes
EFE
La Comunidad de Madrid ha expresado este jueves su oposición al proyecto de real decreto del registro horario que prepara el Gobierno, "una chapuza jurídica que nadie avala" y que "va en contra de los empresarios y, especialmente, de las pymes". El decreto, promovido por el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, cuenta con el rechazo del Ministerio de Economía, la CEOE y el Consejo de Estado, que en su informe consultivo cifró en 864 millones de euros el coste que el nuevo registro puede tener para las pymes.
En el pleno de la Asamblea, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha acusado a Díaz de querer imponer "un 'Gran Hermano' laboral" con una medida que podría tener un coste de "hasta 12.000 euros" para una empresa de diez trabajadores. Y ha dicho que "es una vergüenza" que la ministra se empeñe en sacar adelante el real decreto cuando "sabe que todo el mundo está en contra".
La norma mantendrá los elementos esenciales de que el registro sea digital y accesible a la Inspección de Trabajo con el objetivo de que el registro de jornada, en vigor desde 2018, sea realmente efectivo y acabe con el problema de las horas extras no remuneradas.
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