Un bombero de Madrid correrá 45 maratones consecutivas por toda la región para "romper el silencio" sobre el suicidio

Jaime Domínguez, bombero del Ayuntamiento de Madrid y vecino de Sevilla la Nueva, iniciará este domingo 12 de abril un reto solidario con un objetivo tan ambicioso como necesario: recorrer corriendo los 179 municipios de la Comunidad de Madrid para visibilizar la salud mental y contribuir a la prevención del suicidio.

Conocido como JimmyGo en el mundo del ultrafondo, afrontará cerca de 2.000 kilómetros, el equivalente a 45 maratones consecutivas, con la única interrupción de sus jornadas de guardia como bombero. La salida coincidirá con la XIV Carrera Bomberos de Madrid y el desafío se prolongará durante casi dos meses.

La iniciativa forma parte del proyecto Romper el Silencio, que se desarrollará a lo largo de 2026 y que tiene un objetivo simbólico de 3.953 kilómetros, una cifra que representa el número de personas fallecidas por suicidio en España en 2024. El mensaje de fondo es claro: hablar de salud mental y pedir ayuda puede marcar la diferencia.

Durante el recorrido, Domínguez visitará ayuntamientos, centros educativos, clubes deportivos y comunidades locales para fomentar el diálogo sobre sufrimiento emocional, prevención y acompañamiento. La intención es llevar esta conversación al territorio y acercarla a jóvenes, familias y entidades sociales.

El impulsor del proyecto asegura que este reto nace de una experiencia personal marcada por el dolor. "Romper el Silencio nace de una realidad vivida. En mi familia hemos sufrido tres suicidios. Como bombero he visto el impacto del silencio en situaciones que no se olvidan", explica.

Con este desafío, Jaime Domínguez quiere recordar que el suicidio "no puede abordarse como un problema individual", sino como “una cuestión social que exige implicación colectiva”. El reto por la Comunidad de Madrid será el primero de cuatro grandes desafíos deportivos previstos dentro de esta iniciativa, que después continuará con nuevas etapas a escala nacional e internacional.

Respaldado por el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y empresas colaboradoras, Romper el Silencio busca convertir el esfuerzo físico en una llamada de atención social. “Hablar de salud mental y pedir ayuda puede marcar la diferencia”, defiende el proyecto. Y, como resume su impulsor, “romper el silencio salva vidas”.