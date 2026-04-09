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COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso critica que los decretos anticrisis costarán más de 120 millones a Madrid: "Estamos pagando las facturas a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid señala que el Gobierno central recauda más para "comprar voluntades" y critica que la región siga pagando las consecuencias de las políticas del Ejecutivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (I), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (I), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid / Alberto Ortega - Europa Press

EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que los decretos anticrisis aprobados por el Gobierno vayan a costar "entre 120 y 150 millones de euros" cada trimestre a la región y ha criticado que sean las comunidades autónomas las que están "pagando las facturas" al presidente, Pedro Sánchez.

"Es dinero que sale de nuestra educación, de nuestra sanidad y del resto de nuestros servicios públicos. Pero eso sí, nunca pensando ni en las familias, ni en las empresas, ni en los contribuyentes", ha señalado la dirigente regional en el sesión de control al Gobierno en el Pleno.

Así, ha indicado que el 50% de esa recaudación del IVA va a corresponder a las regiones y ha censurado que con cada crisis el Gobierno de la nación se dedique a "utilizar la oportunidad para ser cada vez más autoritario" y dar "menos explicaciones".

Además del "aislamiento político", algo que según la presidenta lo van "a pagar y mucho", ha subrayado que España está sufriendo otro aislamiento "geoestratégico en materia de seguridad, defensa e inversiones", debido a sus nuevos aliados que son "teocracias que van contra la libertad y la prosperidad".

La presidenta ha señalado que, según datos del Instituto Juan de Mariana, cada día queda demostrado que el Gobierno "está arruinando en impuestos y en persecución fiscal a las empresas, a los autónomos y a todas las familias españoles" con un incremento "sin precedentes" que hace que las familias estén perdiendo poder adquisitivo.

Así, ha indicado que 8 de cada 10 euros del contribuyente madrileño directamente "va para pagarles la fiesta" a los miembros del Gobierno, que quiere seguir "arruinando" a la región con el "boicot" a proyectos estratégicos.

"Están haciendo la mayor recaudación fiscal de la historia para comprar voluntades, para comprar publicidad en plataformas audiovisuales y en televisiones públicas, privadas, les da absolutamente igual, y que apechuga el contribuyente", ha lamentado.

Mientras tanto, Díaz Ayuso ha afirmado que en la región siguen bajando impuestos mientras son "los que más aportan y recaudan mejor y de una manera mucho más eficaz".

Pache carga contra la "espiral autodestructiva" de Sánchez

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha censurado la "espiral autodestructiva" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "ya no respeta a nada ni a nadie", ya que "viola sistemáticamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".

"Ahora han decidido también vulnerar la normativa europea, también con este IVA de los carburantes", ha aseverado el portavoz 'popular'.

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A la vez, ha denunciado que España esté "abandonada" por su Gobierno y necesite cada vez más "un cambio" para que "se libere suelo, se fomente la construcción de vivienda y se elimine la burocracia".

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