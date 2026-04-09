Alcobendas se suma a la ruta de festivales de Madrid: nace OpenSky con Pignoise y Ara Malikian

A citas tan consolidadas como el Mad Cool o el Río Babel le sale un nuevo compañero de cartel en la zona norte. El Parque Andalucía se prepara para recibir del 3 al 5 de julio la primera edición de OpenSky Alcobendas, un ciclo de conciertos que llega para ampliar la oferta de música en directo con una propuesta cómoda, verde y accesible. Este ambicioso proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alcobendas y Emotional Events, busca consolidar a la ciudad como un punto de encuentro clave para quienes quieren disfrutar de grandes directos sin las aglomeraciones del centro de la urbe.

Del pop-rock al fenómeno Ara Malikian

La programación de esta primera edición se divide en dos formatos muy definidos. Durante las jornadas del 3 y 4 de julio, los asistentes disfrutarán de más de cinco horas de música diaria con un cartel que reúne a buena parte de los grupos que dominan las listas actuales. Taburete y Pignoise encabezan una propuesta que se completa con las actuaciones de Avenida, Besmaya, Hey Kid, Inazio, Paula Mattheus y Vera Fauna. Además, la fiesta se alargará con las sesiones DJ de Barce, Juan Valiente y Jorge Vaquero.

El broche de oro del domingo 5 de julio correrá a cargo de Ara Malikian. El violinista llevará al escenario del Parque Andalucía su gira actual, un espectáculo donde fusiona música clásica, rock y sonidos contemporáneos con su inconfundible energía.

El violinista Ara Malikian actúa desde un balcón del Palacio Real. / JUANJO MARTIN / efe

El Parque Andalucía no será solo un escenario, sino un espacio diseñado para la experiencia completa. El recinto contará con un auditorio principal con pista de césped artificial y una Terraza VIP exclusiva. De forma paralela, el público podrá disfrutar de una zona de ocio y descanso con una variada oferta gastronómica y un segundo escenario dedicado íntegramente al talento local, reafirmando el compromiso del festival con los artistas de proximidad.

Entradas, precios y ventajas para empadronados

Las entradas salen a la venta mañana, 10 de abril a las 12:00h, a través de la web oficial www.openskyalcobendas.com. Para el festival de los días 3 y 4 de julio se lanzará un abono general con un precio inicial de 35€ (más gastos de gestión), mientras que las entradas para el concierto de Ara Malikian podrán adquirirse desde 45€.

Como punto a favor para el público joven, la compra se podrá realizar mediante el Bono Cultural Joven. Además, para compras superiores a 50€, la web permitirá el pago aplazado en tres cuotas y la posibilidad de contratar un seguro de no asistencia.

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Por último, los vecinos empadronados en Alcobendas cuentan con una ventaja exclusiva: un descuento del 20% en las entradas de zona general disponible hasta el 24 de abril inclusive. Cabe recordar que estas entradas son nominativas, por lo que será imprescindible acreditar el padrón mediante DNI o certificado en el acceso al recinto.