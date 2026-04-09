CONCIERTOS
Alcobendas se suma a la ruta de festivales de Madrid: nace OpenSky con Pignoise y Ara Malikian
Los vecinos empadronados en Alcobendas disfrutarán de un descuento del 20% en las entradas generales de la propuesta, que busca consolidarse en la zona norte
A citas tan consolidadas como el Mad Cool o el Río Babel le sale un nuevo compañero de cartel en la zona norte. El Parque Andalucía se prepara para recibir del 3 al 5 de julio la primera edición de OpenSky Alcobendas, un ciclo de conciertos que llega para ampliar la oferta de música en directo con una propuesta cómoda, verde y accesible. Este ambicioso proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alcobendas y Emotional Events, busca consolidar a la ciudad como un punto de encuentro clave para quienes quieren disfrutar de grandes directos sin las aglomeraciones del centro de la urbe.
Del pop-rock al fenómeno Ara Malikian
La programación de esta primera edición se divide en dos formatos muy definidos. Durante las jornadas del 3 y 4 de julio, los asistentes disfrutarán de más de cinco horas de música diaria con un cartel que reúne a buena parte de los grupos que dominan las listas actuales. Taburete y Pignoise encabezan una propuesta que se completa con las actuaciones de Avenida, Besmaya, Hey Kid, Inazio, Paula Mattheus y Vera Fauna. Además, la fiesta se alargará con las sesiones DJ de Barce, Juan Valiente y Jorge Vaquero.
El broche de oro del domingo 5 de julio correrá a cargo de Ara Malikian. El violinista llevará al escenario del Parque Andalucía su gira actual, un espectáculo donde fusiona música clásica, rock y sonidos contemporáneos con su inconfundible energía.
El Parque Andalucía no será solo un escenario, sino un espacio diseñado para la experiencia completa. El recinto contará con un auditorio principal con pista de césped artificial y una Terraza VIP exclusiva. De forma paralela, el público podrá disfrutar de una zona de ocio y descanso con una variada oferta gastronómica y un segundo escenario dedicado íntegramente al talento local, reafirmando el compromiso del festival con los artistas de proximidad.
Entradas, precios y ventajas para empadronados
Las entradas salen a la venta mañana, 10 de abril a las 12:00h, a través de la web oficial www.openskyalcobendas.com. Para el festival de los días 3 y 4 de julio se lanzará un abono general con un precio inicial de 35€ (más gastos de gestión), mientras que las entradas para el concierto de Ara Malikian podrán adquirirse desde 45€.
Como punto a favor para el público joven, la compra se podrá realizar mediante el Bono Cultural Joven. Además, para compras superiores a 50€, la web permitirá el pago aplazado en tres cuotas y la posibilidad de contratar un seguro de no asistencia.
Por último, los vecinos empadronados en Alcobendas cuentan con una ventaja exclusiva: un descuento del 20% en las entradas de zona general disponible hasta el 24 de abril inclusive. Cabe recordar que estas entradas son nominativas, por lo que será imprescindible acreditar el padrón mediante DNI o certificado en el acceso al recinto.
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Esta villa a media hora de Madrid trae este fin de semana su esperado mercadillo medieval: un viaje al pasado con pasacalles, mercaderes, talleres y exhibiciones de aves
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad 'emblemática' en innovación para el transporte pesado
- Los vecinos de Hortaleza presentan 7000 firmas para evitar la desaparición de la Huerta de Mena
- Deducciones en la Renta 2025 en Castilla-La Mancha: cuáles puedes aplicar y cuáles son incompatibles