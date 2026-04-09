La Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Madrid: de lluvias a calor este viernes y otra vez al frío

"Un tobogán térmico esta semana", así ha titulado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a la variación del tiempo que se está experimentando estos últimos días en la Comunidad de Madrid, marcados por la inestabilidad: primero, calima, lluvias y tormenta, después la llegada de tiempo primaveral y en el horizonte una extraordinaria bajada de temperaturas hasta domingo 12 de abril. Por el momento, el día de viernes 10 de abril se espera una jornada tranquila.

¿Adiós a las precipitaciones?

La Aemet pronostica lluvias para el resto de la semana, pero por el momento el día de viernes se espera un día sin precipitaciones. La jornada comenzará soleada con pocas nubes hasta evolucionar a las 18:00 horas a nubes altas. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Precipitaciones a la vista en la capital este fin de semana. / Aemet

En la montaña tampoco se prevén precipitaciones ni tormentas y el cielo estará poco nuboso o despejado a primeras horas. Por la tarde aumentará la nubosidad con nubes medias y altas y algo de calima. El viento soplará moderado de componentes este y sur, ocasionalmente fuertes en cotas altas y zonas expuestas, aflojando al final del día.

El día más caluroso de la semana

El viernes 10 de abril se espera que sea el día más caluroso de la semana y en la capital los termómetros casi alcanzarán los 30 grados. Las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que las temperaturas también vayan en ligero o moderado ascenso. Así se refleja en la predicción para los municipios de Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 24 grados de máxima y los 11 grados de mínima, y Somosierra, donde la máxima será de 22 grados y la mínima de 8 grados.

Así variarán las temperaturas esta próxima semana en la capital. / Aemet

La Aemet ha anunciado que "tras un jueves y viernes muy cálidos para la época, el sábado habrá un descenso térmico brusco". Y es que en la capital a partir de este viernes, los termómetros comenzarán a descender gradualmente hasta 15 grados menos y lluvias. Por el momento, habrá que disfrutar la jornada de viernes de tiempo primaveral.