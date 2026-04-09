Abre el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 en Madrid: esta es la fecha límite

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar la beca infantil plus para el curso 2026-2027 con el propósito de apoyar a familias con menores de 0 a 3 años escolarizados en centros de titularidad privada con la cobertura de gastos de la matrícula, mensualidades, comedor y el horario ampliado.

Los interesados podrán presentar las solicitudes hasta el próximo 28 de abril por dos vías: en línea, a través de la sede electrónica del Consistorio, y de forma presencial en las oficinas del Registro.

Estas ayudas están concebidas para fomentar el acceso de los menores de 0 a 3 años a una educación temprana de calidad y favorecer la conciliación de las familias, explica el Consistorio madrileño en un comunicado.

Incremento de casi dos millones

El gobierno municipal ha decidido reforzar la dotación presupuestaria para esta nueva convocatoria hasta alcanzar los 6,9 millones de euros, lo que supone un aumento de 1,8 millones de euros con respecto al curso anterior, con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios.

Las cuantías económicas que recibirán los solicitantes admitidos se dividen en tres tramos específicos de 118, 220 y 385 euros al mes, en función de la capacidad económica familiar.

Un colegio / EUROPA PRESS - Archivo

Para optar a estos fondos, la renta per cápita anual de la unidad familiar solicitante (el total de los ingresos dividido por el número de miembros) debe ser igual o inferior a 30.000 euros.

Al igual que en convocatorias precedentes, las ayudas son compatibles con las que pudieran otorgar otras administraciones públicas o privadas hasta cubrir el coste completo del servicio.

Empadronados en Madrid

Entre los requisitos, los padres o tutores legales deben estar empadronados en el municipio de Madrid a la fecha de la publicación de la convocatoria y de manera ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores.

El pago de la ayuda se realizará cada dos meses para evitar que las familias tengan que anticipar la totalidad del coste que suponen la matrícula y las mensualidades del centro.

Para que esto sea posible, el Ayuntamiento se apoyará de nuevo en una entidad colaboradora que se encargará de diferentes gestiones como la revisión de los documentos para acreditar el gasto realizado por los beneficiarios y el abono de los importes ya justificados.

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La beca infantil plus está enmarcada en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. Desde su creación en el curso 2019-2020, su presupuesto se ha duplicado, pasando de los 3,3 millones de euros de la primera convocatoria a los 6,9 millones de euros actuales.