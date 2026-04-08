Un viaje a la antigua Asiria: la exposición que reconstruye la vida del rey Asurbanipal llega al CaixaForum

CaixaForum Madrid inaugura el 9 de abril la exposición Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria, una ambiciosa colaboración con el British Museum que permanecerá abierta al público hasta el próximo 4 de octubre. La muestra recupera la figura del monarca que lideró el mayor imperio del siglo VII a. C., gobernando entre los años 669 y 631 a. C. desde su capital en Nínive, en la actual Irak.

El recorrido se aleja de la visión simplista del líder militar para explorar la faceta de Asurbanipal como gestor del conocimiento. A través de sus salas, el visitante descubre a un gobernante que alcanzó el apogeo del Imperio asirio, combinando la expansión territorial con la creación de una infraestructura cultural sin precedentes en la antigüedad.

Un tesoro de 150 piezas del British Museum

La exposición articula su discurso a través de más de 150 objetos originales cedidos por la institución británica. La selección incluye relieves monumentales, esculturas, tallas de marfil y piezas de orfebrería que funcionaban como símbolos de estatus en la corte. Estos materiales permiten documentar la vida cotidiana en el palacio y los códigos visuales que utilizaba el monarca para proyectar su autoridad ante súbditos y enemigos.

Uno de los puntos clave de la visita es la recreación de su biblioteca cuneiforme. Asurbanipal tuvo la ambición de reunir todo el saber de su tiempo, acumulando miles de tablillas de arcilla que hoy son fundamentales para entender la historia de Mesopotamia. Junto a esta vertiente intelectual, la muestra detalla los conflictos fronterizos y las tensiones diplomáticas que definieron un reinado marcado por la dualidad entre la erudición y la violencia estructural.

Patrimonio y memoria en el contexto actual

La propuesta de CaixaForum también plantea una reflexión sobre la fragilidad del patrimonio cultural en zonas de guerra. La muestra analiza cómo los objetos de la antigua Asiria conectan con los desafíos contemporáneos de conservación en Oriente Medio, devolviendo la presencia histórica a un monarca cuya influencia fue determinante para la evolución de las civilizaciones posteriores.

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La exposición puede visitarse en el centro cultural de la zona de Embajadores de lunes a domingo, incluidos festivos, en un horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 h. El acceso general tiene un precio de 6 € y supone una de las citas culturales más relevantes de la temporada en el eje artístico de Madrid, permitiendo conocer de cerca piezas que rara vez abandonan sus vitrinas en Londres.