UNIVERSIDAD
La URJC impulsa la sostenibilidad con nuevas instalaciones fotovoltaicas en los campus de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón
Con una inversión en paneles solares, la Universidad Rey Juan Carlos prevé ahorrar más de 650.000 euros anuales y consolidarse como referente en sostenibilidad dentro del sistema universitario español
EFE
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha redoblado su estrategia de sostenibilidad con la ampliación de sus instalaciones fotovoltaicas en sus campus de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, lo que permitirá cubrir en torno al 25% de su consumo eléctrico mediante autoconsumo.
La universidad cuenta actualmente con más de 700 kWp de potencia fotovoltaica instalada en las cubiertas de sus edificios, una capacidad que se ha multiplicado en los últimos dos años y que ha permitido generar cerca de 800.000 kWh en el último ejercicio, lo que representa más del 6% de su consumo y un ahorro superior a 160.000 euros. En esta línea, la URJC continúa dando pasos firmes en su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética y ya ha iniciado la ejecución de una nueva instalación de más de 500 kWp a través de marquesinas fotovoltaicas en el campus de Fuenlabrada, según ha avanzado en un comunicado.
Esta actuación permitirá cubrir aproximadamente el 20% de la demanda eléctrica del citado campus fuenlabreño y, además, aportará un valor añadido al entorno universitario al integrar soluciones sostenibles en zonas de aparcamiento, proporcionando sombra y optimizando el uso del espacio. Asimismo, la universidad tiene previsto iniciar otras dos nuevas instalaciones fotovoltaicas de alrededor de 700 kWp cada una en los campus de Móstoles y Alcorcón.
Estos proyectos, cuya aprobación está prevista en los próximos meses, se enmarcan en una estrategia global orientada a reducir la huella de carbono y optimizar el consumo energético de sus infraestructuras.
Una vez ejecutadas estas actuaciones, la universidad podría cubrir en torno al 25% de su consumo eléctrico mediante autoconsumo, con un ahorro estimado superior a los 650.000 euros anuales, una cifra sujeta a la evolución de los precios energéticos. Con este conjunto de iniciativas, la URJC refuerza su posicionamiento como referente en sostenibilidad dentro del sistema universitario español, avanzando hacia un modelo energético más limpio, eficiente y alineado con los objetivos de descarbonización.
Estas inversiones no solo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que también favorecen la concienciación ambiental de la comunidad universitaria, al tiempo que permiten contener el gasto en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos.
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Adiós al tiempo primaveral: lluvias de barro en Madrid este martes por la llegada de una borrasca
- Las educadoras infantiles madrileñas arrancan una huelga indefinida: 'No se puede vivir con el salario mínimo y la responsabilidad que sostenemos