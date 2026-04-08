Última llamada para la XIV Carrera de Bomberos de Madrid: las inscripciones cierran en pocas horas

Si tienes las zapatillas preparadas y el dorsal en mente, no esperes más. La XIV Carrera Bomberos de Madrid – DECIMAS ha activado la cuenta atrás definitiva. El plazo para inscribirse a través de la web oficial finaliza hoy, jueves 9 de abril a las 14:00 horas, dejando apenas unas horas para que los rezagados aseguren su participación en una de las citas más emocionantes del calendario runner madrileño.

La carrera, que ya es un emblema de la ciudad, arrancará este domingo 12 de abril a las 09:30 horas. El escenario de salida no podría ser más icónico: la Puerta del Sol (confluencia con la calle Preciados). Desde allí, miles de corredores recorrerán un trazado urbano de 10 kilómetros diseñado para disfrutar de la velocidad y el ambiente, hasta cruzar la meta situada en el Paseo de Recoletos, entre las plazas de Colón y Cibeles.

Logística y recogida de dorsales

Para los que ya tienen su plaza asegurada, o están a punto de obtenerla, estos son los puntos clave a tener en cuenta:

Recogida de kit: El dorsal-chip y la camiseta conmemorativa deberán recogerse en la tienda DECIMAS de la calle Alcalá, 1 . El horario será el viernes 10 y el sábado 11 de abril, de 10:00 a 22:00 horas.

El dorsal-chip y la camiseta conmemorativa deberán recogerse en la tienda . El horario será el viernes 10 y el sábado 11 de abril, de 10:00 a 22:00 horas. Servicio de Ropero: Para mayor comodidad de los corredores, la organización habilitará furgonetas de Bomberos en la Puerta del Sol el domingo de 08:00 a 09:00 horas . Estas trasladarán las pertenencias directamente a la zona de meta.

Para mayor comodidad de los corredores, la organización habilitará furgonetas de Bomberos en la Puerta del Sol el domingo de . Estas trasladarán las pertenencias directamente a la zona de meta. Oportunidad de última hora: Si el cupo online se agota o se pasa la hora límite, la organización permitirá inscripciones presenciales (siempre que queden plazas disponibles) el viernes y sábado en la citada tienda DECIMAS, con un coste de 20 € (más 3 € de licencia de día para no federados).

Más allá de la competición, la Carrera de Bomberos destaca por su carácter festivo y la cercanía con el cuerpo de seguridad. "Es el momento de dejar el sofá y vivir la emoción desde dentro", animan desde la organización.

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La XIV edición promete volver a teñir el centro de Madrid de esfuerzo y compañerismo. Si quieres ser parte del pelotón este domingo, el reloj sigue corriendo: quedan menos de 18 horas para el cierre oficial en la web.