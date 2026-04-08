FERROVIARIO
Recuperado el servicio de tren Avant entre Madrid y Puertollano tras una avería
Algunos trenes pueden experimentar retrasos puntuales en sus trayectos tras la incidencia
La circulación ferroviaria ha quedado normalizada "de forma paulatina" este miércoles tras la incidencia técnica durante varios minutos registrada en un tren Avant que cubría el trayecto entre Madrid Puerta de Atocha y Puertollano, según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales.
La compañía ha advertido de que el problema podía provocar demoras en los trenes de alta velocidad que circulan entre ambas localidades, así como en las conexiones de Madrid con Toledo, Ciudad Real y Andalucía.
Renfe ha señalado que sus equipos trabajaban para resolver la avería "lo antes posible" y ha agradecido la comprensión de los viajeros afectados. Una vez subsanada la incidencia, el servicio ha quedado recuperado, aunque algunos trenes han podido arrastrar retrasos puntuales.
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