El propio Papa pidió incluir Madrid en su visita: todo lo que se sabe, de momento, sobre el viaje de León XIV a la capital

Madrid será la gran puerta de entrada de la visita de León XIV a España el próximo verano. La capital acogerá al Pontífice al comienzo del viaje, previsto del 6 al 12 de junio, y será además la ciudad en la que pasará más tiempo, según deslizaron este martes los coordinadores nacionales del viaje en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para ofrecer más detalles sobre el primer viaje oficial del nuevo Santo Padre en territorio europeo.

Fue el propio Papa quien, tras aceptar las paradas en Canarias y Barcelona agendadas por el pontífice anterior, pidió añadir Madrid al itinerario, explicaron. "Santo Padre, no venga un lunes porque el lunes la gente trabaja, venga el fin de sema", le sugirió entonces la archidiócesis madrileña. Dicho y hecho, el tour papal arrancará en fin de semana para facilitar los actos multitudinarios previstos para el sábado 6 y el domingo 7 de junio.

Esta es, a día de hoy, una de las pocas certezas confirmadas sobre la visita. Según explicaron los organizadores, la agenda oficial sigue sin estar cerrada. No será hasta un mes antes cuando la Santa Sede comunique el programa definitivo, por lo que aún es pronto para confirmar o desmentir los numerosos rumores que circulan alrededor del viaje. El mensaje de la Conferencia es claro: hay propuestas encima de la mesa, reservas avanzadas y conversaciones con multitud de instituciones, pero la última palabra la tiene el Vaticano.

Lo que sí avanzó el comité organizador es que en Madrid habrá actos abiertos y otros de aforo restringido con invitación. Para los primeros se habilitará un sistema de preinscripción en cuanto lo autorice la Santa Sede. La organización quiere que parroquias, colegios, universidades, movimientos eclesiales y otras entidades empiecen ya a formar grupos, aunque también habrá inscripción individual. No tendrá coste y servirá, entre otras cosas, para calcular aforos, distribuir códigos QR y prever espacios específicos para personas con discapacidad. Además, en la capital se prepara ya un sistema de acogida de peregrinos en parroquias y otros espacios, al ser donde el Papa permanecerá más tiempo.

Sobre los lugares concretos, la reserva sigue siendo (casi) total. Los organizadores admitieron haber hablado con “miles de personas” y tener avanzadas reservas de espacios, sacristías y centro de prensa, pero se negaron a poner sello oficial a las filtraciones. Ni Bernabéu, ni Movistar Arena, ni otros recintos citados en las últimas semanas han sido confirmados. La única pista ofrecida con rotundidad fue casi en tono de broma: el Metropolitano no será porque "está ocupado" en esas fechas. También dejaron abierta la puerta a que Madrid incluya algún gesto social en barrios donde la Iglesia desarrolla trabajo cotidiano y menos visible, una de las posibilidades que se han planteado a Roma.

La preparación logística da una idea de la dimensión que esperan para la cita madrileña y el conjunto del viaje. La Conferencia Episcopal calcula que la visita costará al menos 15 millones de euros, aunque asume que la cifra puede crecer cuando se cierre el programa definitivo. La organización quiere combinar dinero privado, donaciones de fieles, trabajo voluntario y apoyo logístico de las administraciones. A cambio, el recorrido dejará un impacto económico superior a los 100 millones de euros en España, una cifra que, aseguraron, será auditada y publicada después en un portal de transparencia junto con el detalle de contratos, patrocinadores y cuentas.

De la visita se conoce ya también el envoltorio simbólico. El lema oficial será 'Alzad la mirada' y, dentro de la lectura espiritual que ha hecho la Conferencia Episcopal, Madrid encarnará la idea de la unidad; frente a la belleza asociada a Barcelona y la caridad vinculada a Canarias. El logotipo incorpora, en el caso madrileño, la Puerta de Alcalá y sitúa a la Virgen de la Almudena en el centro del conjunto.

Quedan, sin embargo, varios interrogantes de peso. No está confirmada una eventual intervención del Papa en el Congreso, pese a que la presidenta de la Cámara ha anunciado la invitación. Tampoco hay respuesta oficial sobre una posible reunión con víctimas de abusos en la Iglesia, ni sobre posibles encuentros con autoridades, incluido el presidente, Pedro Sánchez; o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien cinco días antes del viaje será recibida en audiencia privada por el Sumo Pontífice en el Vaticano.