TIEMPO MADRID
Giro del tiempo en Madrid: la Aemet informa de un cambio de casi 10 grados y calima en estas zonas de la comunidad
Para esta zona, la Aemet pronostica intervalos nubosos con posibilidad de calima, pero sin precipitaciones, y un cambio notable de las temperaturas, tanto mínimas como máximas, durante los próximos días
Tras unos días de tiempo adverso con precipitaciones, frío e incluso tormenta, la calma parece volver a instalarse en Madrid, aunque no por mucho. Así lo indica el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el próximo 9 de abril en la capital, con el regreso del tiempo primaveral y una subida notable de las temperaturas.
¿Siguen las lluvias?
La Aemet prevé en este jueves 9 de abril en la capital se disfrute de un tiempo primaveral de vuelta. La jornada será soleada, aunque se registrarán nubes altas hasta las 12:00 horas, cuando la nubosidad pase a ser baja. A partir de las 18:00 horas el cielo se mantendrá despejado y soleado. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.
El pronóstico para la montaña espera que el estado del cielo esté marcado por intervalos nubosos, con nubes medias, altas y nubosidad de evolución diurna, tendiendo a poco nuboso o despejado a lo largo de la tarde. Es posible que se registre calima, pero no se esperan ni precipitaciones ni tormentas.
Subida de temperaturas notable
En la capital se espera que las temperaturas máximas aumenten notablemente hasta 7 grados más en la capital, mientras que las mínimas se mantienen. La amplitud térmica será bastante notoria, ya que los termómetros oscilarán entre los 28 grados de temperatura máxima y los 11 grados de temperatura mínima.
En cuanto a las temperaturas en la montaña, también se prevén en ascenso, más ligero en las mínimas y moderado o notables en las máximas. Así se refleja en el pronóstico para Guadarrama, donde los grados variarán entre los 24 de máxima y los 9 de mínima y en Somosierra, donde las temperaturas irán entre los 22 grados de máxima y los 6 grados de mínima.
El tiempo primaveral vuelve a la capital, al menos durante dos jornadas en las que se disfrutará de sol y de temperaturas de casi 30 grados, según informa el organismo estatal de meteorología.
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