Sound Isidro 2026: más de 120 artistas y conciertos en salas de Madrid durante toda la primavera

Del 9 de abril al 20 de junio de 2026, el ciclo Sound Isidro Vibra Mahou despliega una programación que abarca más de dos meses de actividad ininterrumpida en el circuito de salas de la capital. Esta entrega del ciclo rompe con el formato de festival concentrado para ofrecer una agenda extendida durante 10 semanas consecutivas. En total, más de 120 bandas y solistas se repartirán por escenarios emblemáticos de la ciudad, desde locales históricos con aforos reducidos hasta salas de gran capacidad, manteniendo la filosofía de apoyar tanto a nombres internacionales como a la escena emergente local.

El itinerario sonoro recorre espacios clave de la noche madrileña como El Sol, La Riviera, Sala But, Copérnico, Sala Villanos, Café La Palma, Siroco, Sala Vesta, Shôko, Hangar 48, Wurlitzer Ballroom, Maravillas Club, Mon Live y Sala B. Esta dispersión geográfica permite que la música en directo llegue a barrios diversos, desde el distrito de Arganzuela hasta el corazón de Malasaña, convirtiendo el evento en un motor para las salas de pequeño y mediano formato.

Un cartel ecléctico con presencia internacional

La programación de 2026 destaca por su variedad técnica, agrupando desde el rock alternativo y el indie hasta propuestas de electrónica y pop experimental. Entre los nombres confirmados para esta edición figuran Black Country, New Road, Soziedad Alkoholika, Rapsusklei & Sharif, Micah P. Hinson, Holy Fuck, Mourn, Cecilio G, The Haunted Youth y Bestia Bebé.

El cartel se completa con una selección de artistas que definen las tendencias actuales, como Buscabulla, shego, Ciutat, Atención Tsunami, Tatuaje, julia de arco, Salvana, bd., el diablo de shanghai o The Dharma Chain. La apuesta de este año refuerza el intercambio cultural con bandas procedentes de distintas escenas europeas y latinoamericanas que coinciden en el calendario madrileño durante toda la primavera.

Entradas y logística del ciclo

Las entradas para cada concierto se gestionan de forma independiente, con precios que arrancan en los 14 euros para las actuaciones en salas de pequeño aforo, lo que facilita el acceso a propuestas de culto y nuevos descubrimientos.

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La duodécima edición de Sound Isidro Vibra Mahou concluye definitivamente el 20 de junio, tras haber completado un recorrido por 14 salas distintas de Madrid. Para asistir a cualquiera de las citas programadas entre abril y junio, se recomienda consultar los horarios específicos de cada sala, que habitualmente inician sus sesiones entre las 20:00 y las 21:00 h, asegurando así una oferta cultural que vertebra la actividad nocturna de la ciudad hasta el comienzo oficial del verano.