Confirmado por Hacienda: estos son los madrileños que no están obligados a presentar la Declaración de la Renta este año

La Agencia Tributaria abre este 8 de abril de 2026 el plazo para presentar por internet la declaración de la Renta correspondiente a 2025, una campaña que llega con una novedad destacada: la ampliación del sistema Renta Directa. Este está pensado para que más contribuyentes puedan presentar su declaración de forma rápida y sin apenas cambios.

Hacienda prevé recibir 25,2 millones de declaraciones este año, un 2,1% más que en la campaña anterior. De ese total, se espera que más de 15,7 millones salgan a devolver, por un importe conjunto superior a 13.270 millones de euros.

La cifra que aparezca en la casilla indica si el borrador saldrá a pagar o a devolver / PIXABAY

Renta Directa duplica su alcance

El gran cambio de esta campaña está en Renta Directa, el servicio que permite presentar declaraciones sencillas casi de forma inmediata. Este año amplía de forma notable su radio de acción y podrá llegar a nueve millones de potenciales usuarios, el doble que en el ejercicio anterior.

Entre los nuevos perfiles que podrán utilizar este sistema figuran contribuyentes con hipoteca y derecho a deducción estatal, nuevos declarantes y algunos ciudadanos con acceso a deducciones autonómicas, siempre que la información fiscal pueda trasladarse automáticamente al borrador.

Fechas clave de la Renta 2025/2026

El calendario de la campaña mantiene los plazos habituales. La presentación por internet arranca el 8 de abril y finalizará el 30 de junio de 2026. En el caso de declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio.

Por otro lado, la atención telefónica del plan 'Le Llamamos' comenzará el 6 de mayo, aunque la cita se podrá pedir desde el 29 de abril. La atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio, con cita previa disponible desde el 29 de mayo.

La Campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril y ya son muchos los madrileños que consultan las deducciones autonómicas / Europa Press

Avisos para evitar errores y olvidar deducciones

Otra de las novedades de esta campaña es el refuerzo de los sistemas de aviso al contribuyente. La Agencia Tributaria no solo seguirá enviando alertas para evitar fallos u omisiones, sino que además incorporará nuevas advertencias sobre posibles deducciones autonómicas que el ciudadano podría estar dejando fuera de su declaración.

Con este sistema, Hacienda busca reducir errores antes de que la declaración quede presentada y evitar rectificaciones posteriores, comprobaciones, intereses o sanciones.

¿Quién no está obligado a presentar la declaración?

Con carácter general, no tendrán obligación de declarar quienes hayan percibido rendimientos del trabajo de hasta 22.000 euros anuales con un solo pagador. Ese límite baja a 15.876 euros en determinados supuestos, como cuando existen dos o más pagadores o concurren otras circunstancias específicas.

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Sí deberán presentar la declaración, entre otros casos, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y también los autónomos, de acuerdo con la normativa vigente.