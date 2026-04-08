Quevedo y su 'Baifo': el acto repentino en Madrid con el que el artista podría haber revelado el nombre de su próximo disco

Quevedo, el cantante de música urbana que saltó a la fama tras su colaboración con Bizarrap en la "BZR Music Sessions, Vol.52" conocida como "Quédate" en 2022, ha vuelto a generar expectación con una llamativa acción promocional en pleno centro de Madrid. Tras anunciar un parón en su carrera musical el pasado 2024, el artista parece haber vuelto con ganas de despertar teorías entre sus fans, que ya comentan por redes la última estrategia publicitaria del cantante.

"Baifo": pérdida momentánea de control

Un edificio en pleno Fuencarral, en Madrid, ha amanecido con una lona gigante de un vibrante color amarillo en la que podía verse una fotografía del cantante canario, sosteniendo en sus brazos un baifo. A la imagen, le acompañan las diferentes definiciones que se dan a este vocablo canario...

El Baifo [Bai-fo] 1. m. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias. 2. loc. verb. "Se le fue el baifo". Pérdida momentánea de control u olvido repentino. 3. m. "El Baifo". Pedro Luis Domínguez Quevedo.

Es precisamente la tercera acepción, asociada directamente al propio Quevedo, lo que ha llevado a muchos a pensar que 'El Baifo' podría hacer referencia al nombre de su siguiente trabajo, aunque el artista no ha confirmado oficialmente si se trata de un álbum, un single, o una nueva etapa conceptual.

Referencias ligadas a sus raíces canarias

Aunque el artista nació en Madrid, se considera canario de corazón y así ha podido verse en la simbología de esta nueva acción publicitaria con varias referencias vinculadas al archipiélago. La propia palabra "baifo", es típica de la tierra natal del artista, lo que refuerza la idea de que el próximo proyecto podría tener un enfoque más personal incorporando elementos culturales y referencias a su tierra.

El mismo artista publicaba el pasado 14 de febrero un tuit en el que mostraba su admiración por "La Virgen del Pino", patrona de Gran Canaria y de la diócesis de Canarias, que como corazón espiritual y cultural de la isla, representa la identidad canaria, la unidad y la fe más profunda.

Quevedo en los Latin American Music Awards de 2023 / EFE

En las últimas horas, y pese a la falta de comentarios oficiales, también el perfil del cantante en Instagram ha cambiado incorporando 'El Baifo' como apodo. Así, los seguidores, continúan analizando cada detalle en busca de pistas en esta nueva estrategia tan visual como enigmática.