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A prisión dos hombres por el primer asesinato de 2026, cometido el 1 de enero en Villaverde

La Policía sostiene que el ataque fue una represalia por una agresión previa relacionada con una supuesta deuda

La Policía Nacional detiene a los autores del primer asesinato de 2026 en Madrid

La Policía Nacional detiene a los autores del primer asesinato de 2026 en Madrid

EPE

Héctor González

Héctor González

Madrid

El cambio de año fue negro en Madrid. Entre Nochebuena y fin de año hubo tres asesinatos y varias peleas y agresiones con arma blanca. Pero es que nada más poner el nuevo calendario, el mismo 1 de enero de 2026, tuvo lugar la primera violenta del año. Esa noche, una pelea entre dos grupos en el distrito de Villaverde terminó con un hombre apuñalado “por todo el cuerpo”.

Los agentes desplazados al lugar, en la calle Moncada, en el barrio de San Cristóbal, intentaron practicar maniobras de reanimación para devolverle el pulso; los sanitarios lograron sacarlo de la parada tras largos minutos, pero falleció a las pocas horas en el hospital, estrenando así el casillero negro del año.

Tres meses después, la investigación ha estrechado el cerco sobre los presuntos responsables. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de este homicidio. Según han informado este miércoles fuentes policiales, la víctima caminaba por la zona cuando fue sorprendida por un grupo de individuos que la acorraló sin dejarle salida. La agresión fue rápida y salvaje: recibió varias cuchilladas y los atacantes huyeron a toda prisa, dejándolo tendido en la calle, gravemente herido y perdiendo abundante sangre.

Las pesquisas realizadas por los agentes apuntaron a que no se trataba de un ataque casual. De acuerdo con la versión policial, el homicidio habría sido una respuesta a una agresión sufrida días antes por uno de los asaltantes, en un episodio relacionado con una posible deuda. Esa hipótesis permitió a los investigadores reconstruir los pasos de los implicados e identificar a los presuntos autores.

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Con los sospechosos ya señalados, el pasado 26 de marzo se produjo la detención de dos hombres como presuntos responsables de un delito de homicidio. Uno de ellos, de acuerdo con la investigación, sería el autor material del apuñalamiento, por lo que, tras pasar a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

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