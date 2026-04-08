'El Periódico de España' reúne a alcaldes del norte de Madrid para abordar los desafíos de la región

El norte de la Comunidad de Madrid se ha afianzado en los últimos años como uno de los ecosistemas urbanos más dinámicos de España, mostrando una alta capacidad para atraer inversión, crear empleo cualificado y establecer una industria tecnológica avanzada. Su conectividad multimodal con el área metropolitana y su diversificado ecosistema empresarial son fortalezas que explican su crecimiento y sus ambiciosas expectativas a futuro.

Bajo el título de Horizonte Madrid Norte, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran el próximo 14 de abril, a las 9.30 horas, en el Centro de Arte de Alcobendas (Auditorio Paco de Lucía), un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que enfrentan las localidades del norte de la Comunidad de Madrid.

Los interesados en acudir presencialmente, pueden inscribirse en este enlace.

La intervención de bienvenida corresponderá a Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y la clausura a Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

Los alcaldes de Alcobendas (Rocío García), Colmenar Viejo (Carlos Blázquez), Soto del Real (Noelia Barrado), Tres Cantos (Jesús Moreno) y de Manzanares el Real (Alicia Gallego) abordarán los Grandes desafíos del norte de la Comunidad de Madrid: pulos económico, atracción empresarial, transportes y gestión urbana sostenible.

Durante el encuentro los regidores hablarán además entre otras cuestiones como la conectividad, con la ampliación de la M-607, la sostenibilidad, con el proyecto de la planta de tratamiento de biorresiduos, y la innovación, mediante el impulso al desarrollo tecnológico.

El futuro del norte de la Comunidad de Madrid. transporte suburbano y gestión eficiente del agua, los residuos y los espacios urbanos contará con la participación de Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid en FCC Medio Ambiente; Sergio Cabellos, director de Negocio Público Centro en PreZero; Pilar Tur Salamanca, directora de Técnica e Innovación en Urbaser, y Carlos Miranda de Larra Carcedo, responsable del Área de Soporte Operativo en Metro Madrid.

El director general de Crónicas, Alejandro Sopeña, protagonizará el diálogo Las Crónicas, exponente de la apuesta periodística local e hiperlocal de Prensa Ibérica.

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El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, el Ayuntamiento de Soto del Real, el Ayuntamiento de Manzanares el Real, y el Ayuntamiento de Tres Cantos; el patrocinio de FCC Medio Ambiente, Metro de Madrid, PreZero, Urbaser y Valoriza, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC) y Planta de Tratamiento de Biorresiduos de Colmenar Viejo.