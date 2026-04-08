La casa palacio del Barrio de las Letras que se transforma en el gran escaparate del interiorismo con Casa Decor

El Barrio de las Letras asume el protagonismo absoluto del diseño madrileño con la apertura de la Casa Palacio de San Agustín y Cervantes, un inmueble que rara vez es accesible al público general. Desde el 9 de abril hasta el 24 de mayo, esta joya arquitectónica de finales del siglo XIX acoge la 61ª edición de Casa Decor, consolidándose como la plataforma más relevante para el sector del interiorismo y el arte en España.

El inmueble, una obra proyectada entre 1892 y 1895 por el arquitecto Enrique Sánchez y Rodríguez, sirvió originalmente como residencia para el marqués de los Vélez. Se trata de un enclave excepcional por ser uno de los escasos ejemplos de arquitectura palaciega que resisten en esta zona de Madrid.

Su estructura destaca por una fachada clasicista y áreas interiores que conservan un carácter monumental, especialmente en la planta baja y la principal, donde los techos alcanzan alturas considerables.

Seis semanas de intervención en un escenario histórico

La exposición se despliega a lo largo de seis semanas, transformando el palacio en una exhibición temporal que puede recorrerse de lunes a domingo. En esta edición, el público podrá descubrir 50 espacios intervenidos por profesionales consolidados y nuevos talentos, quienes presentan las tendencias que marcarán el diseño de interiores en los próximos años.

La trayectoria del edificio añade una capa de interés documental a la visita. En 1926, el palacio se transformó en convento y colegio para la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Durante esa etapa, el arquitecto Joaquín Sainz de los Terreros lideró reformas estructurales, como la conversión de las cocheras originales en capilla. Posteriormente, hacia 1941, se ejecutó la ampliación de una cuarta planta que modificó la silueta original del edificio.

Patrimonio conservado y vanguardia

El recorrido permite apreciar elementos originales que han sobrevivido a un siglo de uso, como los suelos de mármol blanco y las emblemáticas vidrieras de la Casa Maumejean. Estos detalles conviven con las propuestas de más de 200 expositores, entre firmas y profesionales, manteniendo el espíritu con el que nació el evento en 1992. En aquel año, la cita debutó con 43 decoradores en un antiguo convento madrileño; hoy, la escala y el impacto visual han crecido exponencialmente.

La visita concluye tras recorrer los más de 3.500 metros cuadrados de superficie útil que ofrece esta casa palacio, ofreciendo una oportunidad única para observar de cerca la herencia nobiliaria madrileña antes de que el inmueble vuelva a su uso privado. Las entradas para acceder al recinto, situado a escasos 400 metros del Museo del Prado, están disponibles desde 34 € y permiten el acceso en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 h, incluyendo domingos y festivos.

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