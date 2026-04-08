Es oficial, Renfe inaugura un nuevo centro de atención al cliente en Chamartín: innovador y con un muro tecnológico multipantalla

Hoy 8 de abril, Renfe ha estrenado un nuevo 'Espacio Renfe' de atención al cliente en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Con el objetivo de mejorar las condiciones de viaje y de ofrecer un servicio más cercano, ágil y eficiente, la compañía da un paso más en su estrategia de transformación de espacios apostando por la innovación y la eficiencia.

Siguiendo los estándares actuales de Renfe, el espacio implementa un diseño orientado a mejorar la calidad de atención que proyecta una imagen innovadora y accesible. Además, este punto de atención al cliente, incluye un muro tecnológico multipantalla que ofrece información en tiempo real sobre los turnos, horarios de trenes y otros contenidos comerciales de Renfe. La sala de espera también está equipada con pantallas para la identificación de turnos en lo que se espera facilite la atención al cliente.

Optimización de recursos y atención personalizada

Este punto de atención único y flexible permitirá gestionar todo tipo de consulta o transacción, favoreciendo la optimización de los recursos y permitiendo la adaptación dinámica a la demanda de los viajeros. Además, en consonancia con los estándares de calidad de la compañía, el espacio incorpora áreas destinadas a una atención más personalizada con el fin de garantizar la privacidad y la cercanía con el cliente.

Así es el nuevo 'Espacio Renfe' en la estación Chamartín - Clara Campoamor / Europa Press

En materia de modernización, el nuevo espacio incorpora paneles acústicos en el techo para mejorar el confort sonoro, un mobiliario ergonómico y resistente para resistir al uso intensivo dentro de esta frecuentada estación, y áreas de back office acondicionadas para los empleados. Así, el nuevo 'Espacio Renfe' prioriza la comodidad, la accesibilidad y la funcionalidad tanto para los clientes como para los empleados.

¿Dónde se encuentra el nuevo 'Espacio Renfe'?

Situado en el futuro vestíbulo principal de la estación, justo frente al acceso principal y junto a los tornos de acceso a Cercanías, el nuevo 'Espacio Renfe' se emplaza en un punto estratégico de alta visibilidad dentro de la estación. Esta localización no es una elección fortuita, y es que se espera que al encontrarse en una zona de elevado tránsito de viajeros, facilite el acceso a los servicios de atención, a la venta de billetes y a la información.