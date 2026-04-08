Uno de los mejores italianos de Madrid está en un pueblo de la sierra: "Comida riquísima, pizzas artesanales y ambiente inmejorable"

Al pensar en la gastronomía típica de la Sierra Norte de Madrid, aparecen en el imaginario colectivo platos como migas dulces, judías blancas con oreja u otro tipo de carnes elaboradas. Lo que seguramente no se conozca es que una de las mejores pizzerías artesanales de toda la Comunidad de Madrid está en Buitrago de Lozoya, uno de los pueblos más bonitos a los pies de la sierra de Guadarrama.

Este restaurante italiano está de celebración: la pizzería Pizzcolabis ha recibido el reconocimiento de Guía Repsol con un Solete, como una seña de recomendación para hacer saber a los visitantes cuáles son los sitios de buen comer por todo el país. El local ubicado en la calle del Matadero ya forma parte de la lista prestigiosa de placer asequible, donde prima la calidad y el buen hacer.

Unas pizzas que cuidan la tradición y la calidad. / Redes

El mejor italiano de la sierra

Si hay una gastronomía que nunca falla es la italiana. Pizzcolabis es uno de esos lugares en los que se respeta al máximo la tradición y, sobre todo, la calidad. Además, el restaurante se caracteriza por elaborar la masa a mano y utilizar los mejores ingredientes.

Su amplia carta abarca desde entrantes como ensaladas de todo tipo o el recomendadísimo provolone con tomate, aceitunas negras, cebolla y pan recién hecho, uno de los platos estrella de la casa. La sección más destacada es la de las pizzas, que se divide entre las Clásicas y las Gourmet, con propuestas más conservadoras como la Margarita, Prosciutto o Carbonara, y otras más arriesgadas la Pastoral, Capriccio o la Rústica, con crema de queso, albahaca fresca y mozzarella, láminas de pera, rodajas de queso de cabra y cebolla caramelizada.

La mejor pizzería de Sierra Norte, en Buitrago del Lozoya. / Redes

Lo mejor es que podrás degustar todo por un coste asequible: los precios de las pizzas van desde los 12,50 hasta los 19 euros. Y quienes se queden con ganas de un toque dulce, hay postres desde pizzas de nutella, helados artesanales o el delicioso tiramisú, el dulce italiano por excelencia.

Solo hay que leer las reseñas de los clientes, quienes han valorado al restaurante con casi 5 estrellas, puntuación máxima. "La comida estaba riquísima, pizzas artesanales súper recomendables y el ambiente inmejorable", así se explica el reconocimiento por parte de la Guía Repsol y el posicionamiento de esta pizzería como un referente italiano en todo Madrid.